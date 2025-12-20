Language
    Ludhiana News: पत्नी से चल रहा था विवाद, ससुराल आकर दामाद ने की फायरिंग; गोली लगने से सास की मौत

    By Vinod Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 09:14 PM (IST)

    लुधियाना के जीटीबी नगर में घरेलू विवाद के चलते दामाद ने ससुराल में घुसकर फायरिंग की, जिसमें सास की गोली लगने से मौत हो गई। मृतका की पहचान पूनम पांडे क ...और पढ़ें

    Hero Image

    Ludhiana News: ससुराल में दामाद ने की फायरिंग, गोली लगने से सास की मौत। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, लुधियाना। जीटीबी नगर के शांति विहार कालोनी में शनिवार दोपहर घरेलू विवाद के चलते दामाद ने ससुराल में घुसकर फायरिंग की। उसने पत्नी को निशाना बनाकर फायर किया, लेकिन सिर में गोली लगने से सास की मौत हो गई।

    दिनदहाड़े फायरिंग होने से इलाके में दहशत फैल गई। मृतका की पहचान शांति विहार कालोनी निवासी पूनम पांडे के रूप में हुई है।

    जानकारी के अनुसार, पूनम की बेटी का पति के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। विवाद बढ़ने पर वह पिछले करीब 15 दिनों से मायके में रह रही थी। परिजनों के अनुसार, दोनों के बीच जब भी बातचीत होती झगड़ा और बढ़ जाता था।

    शनिवार दोपहर पूनम पांडे अपनी बेटी के साथ घर पर मौजूद थीं। इसी दौरान आरोपित अपने एक साथी के साथ बाइक पर ससुराल पहुंचा। साथी बाहर खड़ा रहा, जबकि आरोपित घर के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वह बाहर निकला और फिर पिस्टल निकालकर दरवाजा खोलते हुए दोबारा घर में घुस गया।

    सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि उसने पहले अपनी पत्नी पर गोली चलाई, लेकिन वह बाल-बाल बच गई। इसके बाद दूसरी गोली उसकी सास पूनम पांडे के सिर में जा लगी। गोली लगते ही महिला लहुलूहान होकर फर्श पर गिर पड़ी। बेटी की चीख-पुकार सुनकर आरोपी मौके से फरार हो गया।

    गोली चलने की आवाज सुनकर पहुंचे पड़ोसी

    गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। पड़ोसी हरदेव सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही वे दौड़कर घर पहुंचे, जहां पूनम पांडे खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थीं। उन्हें तुरंत कार से सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

    सूचना मिलते ही थाना जमालपुर पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मौके से दो खाली खोल और एक जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है।

    मृतका के परिवार में बेटा और बेटी हैं। मां की मौत के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है।

    सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल से खाली खोल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपित का पत्नी से विवाद चल रहा था और इसी गुस्से में उसने ससुराल जाकर फायरिंग की। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं।

    - इंदरजीत सिंह, एसीपी।