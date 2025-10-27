लुधियाना में पिता के ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने पहुंचा बेटा, फिर जो हुआ...

जागरण संवाददाता, लुधियाना। सेक्टर 32 स्थित ड्राइविंग सेंटर में पिता के ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने बेटा पहुंचा। कर्मचारियों को उम्र में स्पष्ट अंतर देखकर मामला संदिग्ध लगा और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया।

पुलिस ने रेलवे कॉलोनी निवासी धरमिंदर सिंह उसके बेटे प्रिंस ड्राइविंग पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। डिवीजन नंबर 7 थाने के जांच अधिकारी एएसआइ दविंदर पाल ने बताया कि उन्हें 24 अक्टूबर को एक शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई हुई है।