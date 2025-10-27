Language
    लुधियाना में पिता के ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने पहुंचा बेटा, फिर जो हुआ...

    By Gagandeep Rattan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 05:07 AM (IST)

    लुधियाना के सेक्टर 32 में स्थित ड्राइविंग सेंटर में एक व्यक्ति अपने पिता के ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने पहुंचा। उम्र में अंतर दिखने पर कर्मचारियों को शक हुआ और उन्होंने अधिकारियों को सूचित किया। पुलिस ने धरमिंदर सिंह और उसके बेटे प्रिंस के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पिता के ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने पहुंचा बेटा, दोनों नामजद

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। सेक्टर 32 स्थित ड्राइविंग सेंटर में पिता के ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने बेटा पहुंचा। कर्मचारियों को उम्र में स्पष्ट अंतर देखकर मामला संदिग्ध लगा और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया।

    पुलिस ने रेलवे कॉलोनी निवासी धरमिंदर सिंह उसके बेटे प्रिंस ड्राइविंग पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। डिवीजन नंबर 7 थाने के जांच अधिकारी एएसआइ दविंदर पाल ने बताया कि उन्हें 24 अक्टूबर को एक शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई हुई है।

