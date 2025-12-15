जेल में बंद शुभम ने गोल्डी बराड़ के कहने पर बनाई कारोबारियों की लिस्ट, लुधियाना पुलिस ने किया रंगदारी गिरोह का पर्दाफाश

जागरण संवाददाता, लुधियाना। कुख्यात गैंग्स्टर गोल्डी बराड़ के दो गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक बड़े रंगदारी गैंग का नेक्सस ब्रेक किया है।

इन दोनों को हथियारों की सप्लाई और टारगेट देने वाले फिरोजपुर जेल में बंद शुभम ग्रोवर को लुधियाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर लिया है।

उसने गोल्डी बराड़ के कहने पर फिरौती मांगने के लिए कारोबारियों की लिस्ट बनाई थी। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत पर्चे दर्ज हैं।

पुलिस ने जतिन उर्फ सैम और जसप्रीत सिंह को किसी वारदात की योजना बनाते समय गिरफ्तार किया था, जोकि गैंग्स्टर गोल्डी बराड़ के लिए काम कर रहे थे।

सूचना के आधार पर दोनों आरोपितों को वेद मंदिर चौक दरेसी ग्राउंड के पास से पकड़ा गया था।

उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शुभम ग्रोवर, वरिंदर चरण, मानव, विकास, राजेश उर्फ कन्नू, संदीप, नरेश सोनी, विक्रम कुमार, राजन सिद्धू उर्फ नन्नी और जतिन कटारिया के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। पुलिस ने बताया कि गोल्डी बराड़ ने पूरे राज्य में लोगों से पैसे वसूलने के लिए एक गैंग बनाया है।



पूछताछ में आरोपित जसप्रीत और जतिन ने बताया कि शुभम ग्रोवर के निर्देशों पर काम करते थे, जो फिरोजपुर जेल में बंद है।