लुधियाना की इंदिरा कॉलोनी में चार महीने से सीवरेज जाम, सड़कों पर भरा गंदा पानी; कहां सोया प्रशासन?

जागरण संवाददाता, लुधियाना। महानगर के राहो रोड स्थित इंदिरा कालोनी के वासी बीते चार माह से सीवरेज जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। यहां की सड़कों पर सीवरेज का गंदा पानी जमा हो चुका है। इस मामले की शिकायत लोग विधायक से लेकर इलाका पार्षद के पास कई बार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का हल नहीं हो सका है।

गंदे पानी के चलते इस एरिया में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय निवासी निशांत सोनी ने बताया कि लगातार चार महीने से यहां की सड़क पर गंदा पानी जमा है। यहां की सीवरेज लाइन जाम होने के कारण सीवरेज मैनहोल से गंदा पानी बाहर निकलकर सड़कों पर जमा हो रहा है।

उनकी शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गलियों में भरे गंदे पानी से बच्चों का निकलना दूभर हो चुका है। ऐसी गंदगी में रहना आम लोगों के लिए दुर्लभ है। इसके बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर यही हालत बनी रहे तो इस एरिया में कोई बीमारी फैलने का डर बना हुआ है।