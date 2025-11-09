Language
    लुधियाना में स्कूल बस ने डिलीवरी ब्वॉय को कुचला, युवक की दर्दनाक मौत; गुस्साए लोगों ने किया हंगामा

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 11:36 PM (IST)

    लुधियाना में धांधरा रोड पर जैन मंदिर चौक के पास एक तेज रफ्तार स्कूल बस ने डिलीवरी बॉय जतिन को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ की और सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। 

    संवाद सहयोगी, लुधियाना। धांधरा रोड पर जैन मंदिर चौक के निकट एक तेज रफ्तार स्कूल बस ने डिलीवरी ब्वाय को कुचल दिया। इस हादसे में घायल युवक को अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 21 वर्षीय जतिन के रूप में हुई है, जो हरकृष्ण नगर शिमलापुरी का निवासी था।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस का ड्राइवर ही उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले गया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ की, जिससे सड़क पर काफी देर तक जाम लगा रहा। एएसआइ धरमिंदर सिंह ने परिवार को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर स्थिति को नियंत्रित किया।

    जतिन एक प्राइवेट कंपनी में डिलीवरी ब्वाय के रूप में कार्यरत था। रविवार की दोपहर वह डिलीवरी देने के लिए धांधरा रोड जैन मंदिर चौक के पास पहुंचा था।

    बताया जा रहा है कि वहां एक प्राइवेट स्कूल की बस ने उसे टक्कर मारी, जिसके बाद वह सड़क पर गिर गया और बस ने उसे कुचल दिया। इस हादसे में जतिन को गंभीर चोटें आईं। जतिन की मौत की सूचना मिलते ही उसका परिवार घटनास्थल पर पहुंच गया। परिवार के सदस्य विलाप करते हुए गुस्से में आ गए और सड़क पर हंगामा करने लगे। कुछ लोगों ने बस के शीशे तोड़ने की कोशिश की।

    इस स्थिति को देखकर बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि जतिन शिमलापुरी स्थित एक स्टोर में डिलीवरी ब्वाय का काम करता था। जब उसकी मौत की खबर उसके साथ काम करने वाले युवकों को लगी तो उन्होंने स्टोर के बाहर भी काफी हंगामा किया।

    आरोप हैं कि वह स्टोर से परिवार को मुआवजा दिलवाने की बात कर रहे थे। उन युवकों द्वारा हंगामा करने की एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी पोस्ट की गई थी।