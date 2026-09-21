लुधियाना के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलते ही परिसर करवाया खाली; पुलिस ने जांच की शुरू

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना शहर के माडल टाउन स्थित जीएनपीएस स्कूल को सोमवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। स्कूल प्रबंधन को ईमेल के माध्यम से धमकी दी गई। मेल सामने आते ही स्कूल प्रबंधन ने एहतियात के तौर पर तत्काल छुट्टी घोषित कर दी। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अभिभावकों को सूचना दी गई, जिसके बाद वे अपने बच्चों को स्कूल से लेकर घर लौट गए।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य सुरक्षा टीमों को जानकारी दी गई। पुलिस टीमों ने स्कूल परिसर में पहुंचकर जांच शुरू की। स्कूल के कमरों, परिसर और अन्य स्थानों की सुरक्षा के लिहाज से जांच की गई। पुलिस की ओर से मामले को गंभीरता से लेते हुए ईमेल की भी जांच की जा रही है।

धमकी वाला ईमेल सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को परिसर में रोकने के बजाय उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए छुट्टी करने का निर्णय लिया। अभिभावकों को भी स्कूल पहुंचकर अपने बच्चों को ले जाने के लिए कहा गया। इसके बाद बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंचे और बच्चों को अपने साथ घर ले गए।