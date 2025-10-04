Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लुधियाना: कूंमकलां में दो गांवों की पंचायती से रेत चोरी कर ले गया माफिया, अवैध खनन पर पुलिस की निष्क्रियता पर उठ रहे सवाल

    By Munish Sharma Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 10:11 PM (IST)

    कूंमकलां थाना क्षेत्र के गांवों में रेत माफिया सक्रिय है। दो रातों में दो गांवों की पंचायती भूमि से अवैध खनन करके रेत चोरी की गई। ग्रामीणों ने पुलिस को शिकायत दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने माइनिंग विभाग में शिकायत करने की सलाह दी है जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    पंचायती जमीन से अवैध माईनिंग की उठाई गई रेत दिखाता हुआ शिकायतकर्ता (फोटो: जागरण)

    संवाद सूत्र, श्री माछीवाड़ा साहिब। कूंमकलां थाना के अंतर्गत आने वाले गांवों में रेत माफिया की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। पिछले दो रातों में दो गांवों की पंचायती जमीन से अवैध माइनिंग कर चोरी के टिप्पर भरे गए हैं। इस मामले में शिकायत मिलने के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो अक्टूबर की रात को कूंमकलां थाना क्षेत्र के गांव मंड चौंता की पंचायती जमीन से अवैध माइनिंग की गई। गांव के सरपंच ने पुलिस और पंचायत विभाग को सूचित किया कि रात के समय लगभग आधा एकड़ पंचायती जमीन से गहरे खड्डे खोदकर रेत चोरी की गई।

    इस मामले का समाधान अभी नहीं हुआ था कि बीती रात रेत माफिया ने भमा खुर्द की पंचायती जमीन से मशीनों और टिप्परों की मदद से रेत चुरा ली। ग्राम पंचायत सदस्य हरविंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने गांव की जमीन को ठेके पर लिया था और हाल ही में हरा चारा काटकर खेत तैयार किया था।

    जब वे सुबह आए, तो देखा कि एक टुकड़े पर गहरे खड्डे खोदकर रेत निकाली गई थी। उन्होंने इस रेत चोरी की सूचना कूंमकलां पुलिस थाना को दी। यह चिंताजनक है कि कूंमकलां थाना क्षेत्र के दो गांवों में लगातार दो रातों में अवैध माइनिंग की घटनाएं हुई हैं। यह सवाल उठता है कि इस बेखौफ रेत माफिया को किसकी शह प्राप्त है, जो स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। 

    एसएचओ कूंमकलां थाना के प्रमुख कमलप्रीत सिंह ने कहा कि पुलिस को अवैध माइनिंग की शिकायतें मिली हैं। उन्होंने शिकायतकर्ताओं को माइनिंग विभाग में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी, ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी ताकि अवैध माइनिंग को रोका जा सके।