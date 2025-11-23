Language
    आरएसएस कार्यकर्ता हत्याकांड: लुधियाना में आरोपी को शरण देने वाली युवती गिरफ्तार

    By Bhupender Singh Bhatia<br/> Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:38 PM (IST)

    फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा की हत्या के मामले में पुलिस को अहम सुराग मिला है। मुख्य आरोपी नछत्तर सिंह को पनाह देने के आरोप में लुधियाना की युवती भावना को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में नछत्तर सिंह के भागने के तरीके और ठिकानों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की उम्मीद है।

    आरएसएस कार्यकर्ता हत्याकांड : मुख्य आरोपित को पनाह देने पर लुधियाना की युवती गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा की हत्या मामले में पुलिस को एक अहम सुराग मिला है। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपित नछत्तर सिंह वारदात के बाद लुधियाना में छिपकर रह रहा था। इसी कड़ी में पुलिस ने लुधियाना की टिब्बा रोड निवासी युवती भावना को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोपित को पनाह देने का आरोप है।

    पुलिस अधिकारियों के अनुसार, भावना से पूछताछ के दौरान नछत्तर सिंह के फरार होने के तरीके, उसके संभावित ठिकानों और संपर्कों से जुड़े कई महत्वपूर्ण इनपुट मिले हैं। इन जानकारियों के आधार पर फिरोजपुर और लुधियाना पुलिस की संयुक्त टीमें शहर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर रही हैं।

    पुलिस का कहना है कि आरोपित की गतिविधियों को लेकर काफी जानकारी जुटा ली गई है और उसकी गिरफ्तारी निकट भविष्य में होने की संभावना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीमें लगातार अलर्ट मोड में हैं और नेटवर्क की हर कड़ी की जांच की जा रही है। अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द ही इस हत्याकांड की गुत्थी पूरी तरह सुलझा ली जाएगी।