आरएसएस कार्यकर्ता हत्याकांड: लुधियाना में आरोपी को शरण देने वाली युवती गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लुधियाना। फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा की हत्या मामले में पुलिस को एक अहम सुराग मिला है। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपित नछत्तर सिंह वारदात के बाद लुधियाना में छिपकर रह रहा था। इसी कड़ी में पुलिस ने लुधियाना की टिब्बा रोड निवासी युवती भावना को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोपित को पनाह देने का आरोप है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, भावना से पूछताछ के दौरान नछत्तर सिंह के फरार होने के तरीके, उसके संभावित ठिकानों और संपर्कों से जुड़े कई महत्वपूर्ण इनपुट मिले हैं। इन जानकारियों के आधार पर फिरोजपुर और लुधियाना पुलिस की संयुक्त टीमें शहर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर रही हैं।