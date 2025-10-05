लुधियाना में नाइट ड्यूटी करके लौट रहे वर्करों से मोबाइल व नकदी की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम
लुधियाना में रात की ड्यूटी से लौट रहे दो मजदूरों को ग्यासपुरा चौक के पास तीन बाइक सवार बदमाशों ने घेर लिया। बदमाशों ने उनसे नकदी और मोबाइल छीनने की कोशिश की और विरोध करने पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया जिससे एक मजदूर घायल हो गया। बदमाश 3500 रुपये और एक मोबाइल लूटकर फरार हो गए।
संवाद सहयोगी, लुधियाना। नाइट ड्यूटी करके साइकिल से घर लौट रहे दो वर्करों से बाइक सवार बदमाश मोबाइल व नकदी लूटकर ले गए। पीड़ित सुखदेव प्रसाद ने बताया कि वह व रोहित शनिवार की सुबह तड़के फैक्ट्री से नाइट ड्यूटी करके साइकिल से घर लौट रहे थे।
ग्यासपुरा चौक के नजदीक मेन रोड पर उन्हें बाइक पर आए तीन बदमाशों ने घेर लिया। जिन्होंने उनसे मोबाइल व नकदी देने को कहा। जब उन्होंने विरोध किया तो बदमाशों ने उन पर तेजधार हथियार से वार करना शुरू कर दिया। जोकि रोहित के हाथ पर लगा। घायल करने के बाद बदमाश उनसे करीब 3500 की नकदी व मोबाइल फोन लूटकर ले गए।
