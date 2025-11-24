Language
    लुधियाना: कार और ट्रॉली की टक्कर में युवक की मौत, एक घायल

    By Bhupender Singh Bhatia<br/> Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:13 PM (IST)

    खन्ना के पास ईसड़ू गांव में एक सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई और उसका साथी घायल हो गया। उनकी कार पराली से भरी ट्रैक्टर-ट्राली से टकरा गई। जसप्रीत सिंह को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दविंदर सिंह का इलाज चल रहा है। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्राली चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    Hero Image

    कार और ट्रॉली की टक्कर में युवक की मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, खन्ना। गांव ईसड़ू के पास देर शाम सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार, जसप्रीत सिंह निवासी करोदिया अपने मित्र दविंदर सिंह के साथ कार में जा रहा था। रास्ते में उनकी कार पराली की गांठों से ओवरलोड एक ट्रैक्टर-ट्राली से टकरा गई।
    हादसा इतना भयंकर था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। राहगीरों ने तुरंत घायलों को कार से बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने जसप्रीत सिंह को मृत घोषित कर दिया। दविंदर सिंह का इलाज जारी है।

    सूचना मिलने पर थाना सदर खन्ना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्राली चालक राजिंदर सिंह निवासी सिरथला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ट्राली पराली की गांठों से अत्यधिक भरी हुई थी, जिससे सड़क पर खतरा बढ़ गया था।