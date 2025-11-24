लुधियाना: कार और ट्रॉली की टक्कर में युवक की मौत, एक घायल

संवाद सूत्र, खन्ना। गांव ईसड़ू के पास देर शाम सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार, जसप्रीत सिंह निवासी करोदिया अपने मित्र दविंदर सिंह के साथ कार में जा रहा था। रास्ते में उनकी कार पराली की गांठों से ओवरलोड एक ट्रैक्टर-ट्राली से टकरा गई।

हादसा इतना भयंकर था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। राहगीरों ने तुरंत घायलों को कार से बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने जसप्रीत सिंह को मृत घोषित कर दिया। दविंदर सिंह का इलाज जारी है।