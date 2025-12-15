लुधियाना: बेटी की शादी तय कर लौट रही मां की हादसे मौत, बेटा घायल, घर में चल रही थी विवाह की तैयारी

संवाद सूत्र, खन्ना। खन्ना में जीटी रोड पर सोमवार को सड़क हादसे में एक महिला की जान चली गई, जबकि उसका बेटा घायल हो गया। मृतका की पहचान प्रवीण (50) निवासी लुधियाना के रूप में हुई है। इस घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है।

प्रवीण पांच बच्चों की मां थीं और उनकी बेटी की शादी मार्च महीने में तय हो चुकी थी। शादी से संबंधित बातचीत के लिए प्रवीण अपने बेटे के साथ पटियाला गई थीं, जहां उनकी बेटी का रिश्ता तय हुआ था। वहां सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मां-बेटा बाइक पर लुधियाना लौट रहे थे।

जब वे खन्ना के जीटी रोड पर भट्टियां इलाके के पास पहुंचे, तभी अचानक उनकी बाइक फिसल गई। संतुलन बिगड़ने से दोनों सड़क पर गिर पड़े। हादसे के दौरान प्रवीण का सिर सड़क के डिवाइडर से टकरा गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। उनका बेटा भी इस दुर्घटना में घायल हुआ।

राहगीरों ने तुरंत सहायता की और दोनों को सरकारी अस्पताल खन्ना पहुंचाया। जहां डाक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण प्रवीण ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। बेटे की हालत स्थिर बताई जा रही है।