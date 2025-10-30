'यश-यशू' वाले पास्टर बजिंदर सिंह को रेप मामले में जेल करवाने वाली महिला का पति हिरासत में, पुलिस न क्यों की कार्रवाई?
लुधियाना पुलिस ने पास्टर बजिंदर सिंह को रेप केस में सजा दिलवाने वाली महिला के पति को मोहाली से हिरासत में लिया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ। आरोपी पर फिरौती मांगने का आरोप है। शिकायतकर्ता मनदीप सिंह के अनुसार, एक महिला उसके पैसे और गहने लेकर भाग गई थी, और बाद में केस वापस लेने के लिए उसे धमकी दी गई और फिरौती मांगी गई, जिसके चलते पुलिस ने यह कार्रवाई की।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। पास्टर बजिंदर सिंह को रेप केस में कोर्ट से उम्र कैद की सजा करवाने वाली महिला के पति को लुधियाना पुलिस ने छापेमारी करते हुए मोहाली के गांव बलेंगी से हिरासत में लिया। लेकिन इस बात की सूचना मिलते ही आरोपी के परिवार तथा वाल्मीकि समाज की तरफ से बलेंगी पुल पर ट्रैफिक जाम कर दिया गया।
जिस कारण करीब 1 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा और यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आखिर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाकर शांत किया गया और अमन तथा साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरोपी को लुधियाना पुलिस की हिरासत से छुड़वाया गया और उसे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए नोटिस प्रदान किया गया इसके बाद यह धरना प्रदर्शनकारियों द्वारा उठा लिया गया।
झूठ रेप केस में फसाने को लेकर दर्ज हुआ था लुधियाना में केस
लुधियाना कमिश्नर रेट के अंतर्गत आने वाले थाना हैबोवाल में आरोपी के खिलाफ फिरौती मांगने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में शिकायत कर्ता मनदीप सिंह द्वारा पुलिस को शिकायत देते हुए बताया गया था कि उसकी मुलाकात लुधियाना में एक महिला के साथ हुई थी बाद में उनकी आपस में जान पहचान हो गई और मिलना जुलना शुरू हो गया। फिर वह दोनों लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने लगे।
इस दौरान वह महिला उसके पैसे और सोने के गहने लेकर एक दिन फरार हो गई। इस मामले में उसने महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और उसे अरेस्ट भी करवा दिया। गिरफ्तार महिला ने उसे मैसेज पहुंचा कि वह उसके जमानत करवा दे तो वह उसका सारा सामान वापस करवा देगी। इस झांसे में आकर उसने महिला की जमानत करवा दी।
लेकिन इस दौरान उसके फोन पर आरोपी महिला की एक महिला दोस्त का मैसेज आया। जिसने कहा कि अगर उसने अपना केस वापस नहीं लिया तो उसके ऊपर झूठा रेप का केस दर्ज करवा देंगे।
इसी दौरान उसे पास्टर बजिंदर सिंह को सजा करवाने वाली महिला के पति का भी फोन आया और उसने कहा कि वह उन्हें 5 लाख दे दे और अपना केस वापस ले ले। नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस डर के साथ अपने महिला को 5 हजार ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। इस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के आधार पर शिकायतकर्ता ने दो महिलाओं और पास्टर बाजिन्दर सिंह को सजा करवाने वाली महिला के पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इसी मामले में लुधियाना पुलिस आरोपी को करने के लिए मोहाली के गांव बलेंगी में पहुंची थी।
