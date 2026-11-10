किस्मत का बंपर धमाका... 'राजश्री 50 वीकली' ने बांटे 46 करोड़ रुपये, पंजाब के 37 लोगों ने जीते 21-21 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, लुधियाना। गोवा सरकार की ओर से संचालित प्रसिद्ध "राजश्री 50 वीकली लॉटरी" ने सफलता के 1000 से अधिक दिन पूरे कर लिए हैं। "किस्मत ऑन सेलिब्रेशन ऑन" अभियान के तहत इस लॉटरी ने अब तक 19 लाख से अधिक विजेताओं को 46 करोड़ से ज्यादा की पुरस्कार राशि देकर मालामाल किया है।

इसी कड़ी में राजश्री लॉटरी कार्यालय में आयोजित एक भव्य पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान होशियारपुर निवासी गुरुपाल सिंह को 21 लाख रुपये का प्रथम पुरस्कार (बैंक ड्राफ्ट) भेंट किया गया। यह पुरस्कार कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों राजकुमार वर्मा, भगत सिंह पंवार और नीलेश भाई की गरिमामयी उपस्थिति में सौंपा गया।