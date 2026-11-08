200 रुपये की लॉटरी से दीवाली के दिन बन गए करोड़पति, पंजाब में ग्रामीण परिवार ने जीते ₹15000000

जागरण संवाददाता, बुढलाडा। 200 रुपये की मंथली टिकट ने दीपावली पर्व पर एक ग्रामीण परिवार को डेढ़ करोड़ का मालिक बना दिया है। लॉटरी निकलने के बाद लॉटरी संचालक और परिवार दोनों में खुशी है।

शहर के भीखी रोड पर लॉटरी विक्रेता धन्ना लाटरी स्टाल के मालिक धन्ना सिंह ने बताया कि शनिवार को काउंटर पर पहुंचे बुढ़लाडा के गांव सैदेवाला के एक व्यक्ति ने हरमन कौर नामक महिला के नाम पर लॉटरी टिकट खरीदी थी, जिसका पहला नाम डेढ़ करोड़ रुपये निकाला है।

धन्ना सिंह ने बताया कि लॉटरी विजेता ग्रामीण परिवार के घर में शनिवार को एक बेटी ने जन्म लिया था, जिसकी तबीयत ठीक न होने के कारण उसके परिवार वाले उसका मेडिकल चेकअप करवाने के लिए गए हुए हैं और जैसे वह वापस लौटेंगे तो उनको लॉटरी स्टॉल पर बुलाकर उनका सम्मान किया जाएगा।