Punjab News: शादी को लेकर हुआ झगड़ा, महिला ने प्रेमी का काटा प्राइवेट पार्ट; होटल में प्रेमिका की गला दबाकर हत्या

संवाद सहयोगी, लुधियाना। जालंधर बाइपास दाना मंडी के पास होटल में हुई महिला की हत्या के मामले में यह बात सामने आई कि महिला व व्यक्ति के बीच शादी करने को लेकर विवाद हो गया था। इसी बात पर पहले महिला ने व्यक्ति का प्राइवेट अंग काट दिया और फिर गुस्से में आए व्यक्ति ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। जब महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में होटल के कमरे से मिला तो आसपास काफी दहशत फैल गई। जिसके बाद से पुलिस टीमें लगाकर व्यक्ति की तलाश कर रही थी। थाना सलेम टाबरी की पुलिस ने आरोपित को घायल अवस्था में गिरफ्तार करके पीजीआई चंडीगढ दाखिल करवाया। जिसके स्वस्थ होने पर पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। पुलिस का कहना है कि मृतका महिला के परिवार के लोगों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।

आरोपित की पहचान न्यू अमरजीत कालोनी जहांगीरपुर उर्फ जगीरपुर निवासी अमित निशाद के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार महिला के दो बच्चे हैं और वह काफी समय से अपने पति से अलग रह रही थी। आरोपित अमित निशाद व महिला के बीच अच्छी दोस्ती थी और वह अकसर एक दूसरे को मिला करते थे। महिला आरोपित पर शादी का जोर डालती थी लेकिन वह नहीं मानता था।

12 दिसंबर की दोपहर उन्होंने जालंधर बाईपास दाना मंडी स्थित इंडो-अमेरिकन होटल में कमरा लिया था। वह करीब तीन घंटे तक उसी कमरे में ठहरे थे। जब महिला ने शादी की बात छेड़ी तो दोनों के बीच काफी झगड़ा हो गया। जिसके कारण गुस्से में आई महिला ने कटर ब्लैड से अमित निशाद का प्राइवेट अंग काट दिया। जिसके कारण वह काफी घायल हो गया।

जिसे देखकर वह भी गुस्से में आ गया और उसने महिला का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसने किसी तरह अपनी चोट पर पट्टी बांधी और सीधा कमरे से बाहर निकल गया। उसने बाहर बैठे मैनेजर को कहा कि वह खाना लेने जा रहा है। लेकिन वह वापस नहीं आया। जब मैनेजर को शक हुआ तो वह उनके कमरे में गया।