Punjab Weather News: पंजाब के लिए राहत की खबर, अब 15 जुलाई तक साफ रहेगा मौसम; भारी बारिश की संभावना नहीं

लुधियाना, जागरण संवाददाता। Punjab Weather Update मानसून और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पूरे पंजाब में तीन दिनों तक भारी वर्षा हुई। बारिश के चलते कई जगह जलभराव हुआ और नदियों से लगते इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। वहीं, मंगलवार की सुबह सूबे के लोगों के लिए राहत लेकर आई। पंजाब के ज्यादातर जिलों में सुबह सात बजे के बाद बादल छट चुके थे और धूप निकल आई थी। जिससे किसानों के साथ-साथ जलभराव के चलते बचाव कार्यों में लगे विभागों ने राहत की सांस ली। केवल चंडीगढ़, पटियाला, एसबीएस नगर व होशियारपुर में ही सोमवार मध्यरात्रि से लेकर मंगलवार सुबह पांच बजे के दौरान वर्षा हुई। कहां कितनी बारिश हुई चंडीगढ़ में सबसे अधिक 206 मिलीमीटर, पटियाला में 47.4 मिलीमीटर, एसबीएस नगर में 20.6 मिलीमीटर, फतेहगढ़ साहिब में 34.0 मिलीमीटर, होशियारपुर में 37.0 मिलीमीटर व रोपड़ में 1.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। धूप निकलते ही बढ़ गया तापमान धूप निकलते ही तापमान बढ़ा और उमस भरी गर्मी फिर से लौट आई। ज्यादातर जिलों में दिन का तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। जबकि लगातार भारी वर्षा की वजह से शनिवार से सोमवार तक दिन का तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा था। क्या है मौसम का पूर्वानुमान दूसरी तरफ मौसम केंद्र चंडीगढ़ के पूर्वानुमान की मानें तो 15 जुलाई तक पंजाब में अब कहीं भी भारी वर्षा की संभावना नहीं है। ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहेगा। कुछ जिलों में दिन में धूप के बीच बादल आ जा सकते हैं या बूंदाबांदी हो सकती है।

