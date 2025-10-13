पंजाब में दीपावली के बाद बदलेगा मौसम, दिन के तापमान में आएगी गिरावट, रातें भी होंगी ठंडी
जागरण संवाददाता, लुधियाना।पंजाब में अक्टूबर के पहले सप्ताह में हुई वर्षा के बाद मौसम बदल गया है। दिन व रात के तापमान में कमी आई है।
दिन का तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस व रात का तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है।
मौसम केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार 15 अक्टूबर से रात के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। रात का तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।
