पंजाब में अगले एक हफ्ते तक कैसा रहेगा मौसम, पढ़ें लेटेस्ट वेदर अपडेट

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब भर में मौसम एक सप्ताह तक ड्राई बना रहने की संभावना है। वीरवार जिला फरीदकोट में दिन का तापमान सबसे अधिक 33.5 डिग्री सेल्सियस रहा इसके बाद बठिंडा का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, पटियाला का तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना का तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस, रुपनगर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा।

पठानकोट और फिरोजपुर का तापमान क्रमश 29 डिग्री सेल्सियस, रोपड़ का तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले चौबीस घटे में राज्य का औसतन तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है जोकि सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा है। मौसम केंद्र चंडीगढ़ के पूर्वानुमान अनुसार आने वाले दिनों में मौसम को लेकर किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया लेकिन 14 अक्टूबर तक मौसम ड्राई बना रहेगा।