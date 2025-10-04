Language
    पंजाब में अगले दिन दिनों तक भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:40 AM (IST)

    उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब में भारी वर्षा की संभावना है जिसके लिए मौसम केंद्र चंडीगढ़ ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 5 से 7 अक्टूबर के बीच 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि की भी आशंका है। भारी वर्षा के चलते भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने पोंग बांध के सभी गेट खोल दिए हैं।

    पंजाब में अगले दिन दिनों तक भारी बारिश का अनुमान (File Photo)

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। उत्तर पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पंजाब में तीन दिन तक भारी वर्षा हो सकती है। इसे लेकर मौसम केंद्र चंडीगढ़ ने आरेंज अलर्ट जारी किया है।

    मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को पंजाब के कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की से सामान्य वर्षा की संभावना है।

    पांच से 7 अक्टूबर के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और इस दौरान भारी वर्षा का भी विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है।

    उधर, पंजाब और हिमाचल में भारी वर्षा के चलते भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने होशियारपुर के तलवाड़ा स्थित पौंग बांध के सभी छह फ्लड गेट शनिवार को खोलने का फैसला किया है। यहां से 50,000 क्यूसेक पानी ब्यास दरिया में छोड़ा जाएगा।

    बता दें कि पठानकोट स्थित रणजीत सागर बांध के फ्लड गेट भी वीरवार से एक मीटर तक खोले गए हैं। यहां से करीब 36,000 क्यूसेक पानी रावी दरिया में छोड़ा जा रहा है। बांधों से पानी छोड़ने के चलते संबंधित जिलों के प्रशासन को भी अलर्ट रहने को कहा गया है।

    संबंधित जिलों की ओर से लोगों को दरिया से दूर रहने के लिए लगातार कहा जा रहा है। रूपनगर के नंगल स्थित भाखड़ा बांध के फ्लड गेट अभी नहीं खोले गए हैं।

    बीबीएमबी के अधिकारियों का कहना है कि शनिवार को मौसम के हालात को देखने के बाद ही इन्हें खोलने पर विचार किया जाएगा।