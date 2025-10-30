अब घर बैठे बनेगा लाइसेंस... पंजाब में RTO की सेवाएं हुईं फेसलेस, CM मान ने दफ्तर में लगाया ताला
पंजाब में अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरटीओ के काम घर बैठे होंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आरटीओ दफ्तरों में ताला लगाकर सेवाओं को फेसलेस कर दिया है। इस फैसले से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब सरकार ने राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) को फेसलेस कर दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना के आरटीओ दफ्तर में एक कमरे को ताला लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, वाहन पंजीकरण और ट्रांसफर कराने सहित आरटीओ से जुड़ीं करीब 56 सेवाओं को फेसलेस करने की शुरुआत की।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के पर्याय बन गए आरटीओ में रस्मी तौर पर ताला जड़कर चाबी कूड़ेदान में फेंक दी। उनके साथ आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। फेसलेस योजना शुरू होने से प्रदेश में ट्रांसपोर्ट विभाग की सभी सेवाएं सेवा केंद्र में मिलेंगी। लोग ऑनलाइन व 1076 नंबर डायल कर सेवा केंद्र सहायकों के जरिये घर बैठे भी सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो व आरसी रिन्यू करवाने ही आरटीओ दफ्तर जाना होगा।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री व केजरीवाल एक घंटा देरी से पहुंचे। वहां विधायक व मीडिया कर्मी ही थे। कार्यकर्ता व नेता नहीं बुलाए गए थे। मान ने कहा कि अब किसी को आरटीओ दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों की सुविधा व भ्रष्टाचार के विरोध में सरकार का काम जारी है। मुफ्त बिजली व नौकरियां दी हैं। अब नकोदर टोल प्लाजा बंद किया है, जिससे लोगों को हर वर्ष सवा दो करोड़ की बचत होगी।
कई अन्य विभागों की सेवाएं भी होंगी फेसलेस: केजरीवाल
केजरीवाल ने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में कई अन्य विभागों में भी फेसलेस योजना शुरू की जाएगी और इनमें ताला लगाया जाएगा, ताकि लोगों के काम आसानी से हो सकें। उन्होंने कहा कि जो काम 75 साल पहले सरकारों को करना चाहिए था, वह पंजाब में अब हुआ है। हमने पहले दिल्ली में फेसलेस योजना शुरू की थी। अब पंजाब में शुरू की है।
यह कदम सरकारी दफ्तरों में व्याप्त रिश्वतखोरी और दलाली को खत्म करेगा। तय समय पर काम न होने पर अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि अब लोग 1076 नंबर पर एक काल कर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। कर्मचारी लोगों के घर जाकर जरूरी प्रक्रिया पूरी करेंगे।
