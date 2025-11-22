Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब में आठ से दस दिसंबर तक नहीं चलेंगी सरकारी बसें, क्या है वजह?

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 02:41 PM (IST)

    पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी के कच्चे कर्मचारियों ने किलोमीटर स्कीम और निजीकरण के विरोध में 8 से 10 दिसंबर तक बसों का चक्का जाम करने का ऐलान किया है। इससे पहले 28 नवंबर और 2 दिसंबर को डिपो पर रैलियां होंगी, जिनमें सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। यूनियन का कहना है कि सरकार की नीतियों से कर्मचारियों का शोषण हो रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    File Photo

    संवाद सहयोगी, जालंधर। पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी के कच्चे कर्मचारियों ने किलोमीटर स्कीम और विभाग के निजीकरण के विरोध में आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है।

    यूनियन ने स्पष्ट किया है कि आठ से लेकर 10 दिसंबर को पूरे प्रदेश में बसें नहीं चलेंगी और तीन दिन तक सभी डिपो पूरी तरह बंद रहेंगे। इससे पहले 28 नवंबर और दो दिसंबर को सभी डिपो में गेट रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें सरकार के खिलाफ सामूहिक प्रदर्शन होगा।

     

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें