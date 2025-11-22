पंजाब में आठ से दस दिसंबर तक नहीं चलेंगी सरकारी बसें, क्या है वजह?

संवाद सहयोगी, जालंधर। पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी के कच्चे कर्मचारियों ने किलोमीटर स्कीम और विभाग के निजीकरण के विरोध में आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है।

यूनियन ने स्पष्ट किया है कि आठ से लेकर 10 दिसंबर को पूरे प्रदेश में बसें नहीं चलेंगी और तीन दिन तक सभी डिपो पूरी तरह बंद रहेंगे। इससे पहले 28 नवंबर और दो दिसंबर को सभी डिपो में गेट रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें सरकार के खिलाफ सामूहिक प्रदर्शन होगा।