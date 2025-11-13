Language
    पंजाब में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, ISI के 10 एजेंट गिरफ्तार; बड़े अटैक की थी साजिश

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:00 PM (IST)

    पंजाब पुलिस ने लुधियाना में आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 10 एजेंटों को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान स्थित संचालकों के संपर्क में थे। इन एजेंटों को राज्य में अशांति फैलाने के लिए आबादी वाले इलाके में ग्रेनेड हमला करने का काम सौंपा गया था। पुलिस आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।

    पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश (जागरण फोटो)

    डिजिटल डेस्क, लुधियाना। पंजाब पुलिस ने लुधियाना में आईएसआई द्वारा संचालित मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस बाबत डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने आईएसआई-पाकिस्तान समर्थित ग्रेनेड हमले के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस बाबत पुलिस ने विदेशी संचालकों के 10 प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार किया है।

    प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी मलेशिया स्थित तीन गुर्गों के माध्यम से पाकिस्तान स्थित संचालकों के संपर्क में थे ताकि एक हथगोले को उठाने और उसकी डिलीवरी में समन्वय स्थापित किया जा सके।

    संचालकों ने राज्य में अशांति फैलाने के लिए आबादी वाले इलाके में ग्रेनेड हमला करने का काम सौंपा था। पंजाब में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आतंकवाद को खत्म करने और सीमा पार आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ)