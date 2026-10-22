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Punjab Mandi Rates Today: आटा-दाल के भाव स्थिर, सराफा बाजार में सोना-चांदी के दाम गिरे, खरीदारों के खिले चेहरे

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Thu, 22 Oct 2026 06:45 PM (IST)

सर्राफा बाजार में सोना और चांदी के भाव लुढ़क गए हैं, जिससे ग्राहकों को खरीदारी में बड़ी राहत मिली है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज।

  2. 24 कैरेट सोना ₹1,45,700 प्रति दस ग्राम पर कारोबार।

  3. पंजाब की मंडियों में खाद्य तेल, दालों के भाव स्थिर।

डिजिटल डेस्क, लुधियाना। त्योहारी और शादियों के सीजन के बीच सर्राफा बाजार से आम जनता के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ग्राहकों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। सर्राफा बाजार के आंकड़ों के अनुसार, बहुमूल्य धातुओं के दामों में आई इस सुस्ती से अब आभूषण खरीदना थोड़ा सुलभ हो गया है।

बाजार भाव पर नजर डालें तो 24 कैरेट सोना प्रति दस ग्राम 1,45,700 रुपये और चांदी का सिक्का 2,38,000 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। दूसरी ओर, पंजाब की विभिन्न मंडियों जैसे अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और खन्ना में भी खाद्य तेलों, दालों, किराना और अन्य जिंसों के भाव में मिला-जुला रुख बना हुआ है। 

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सोने और चांदी के भाव

धातु / वस्तु विवरण / प्रकार भाव (रुपये में)
सोना 24 कैरेट (प्रति दस ग्राम) ₹1,45,700
सोना स्टैंडर्ड (प्रति दस ग्राम) ₹1,46,500
आभूषण 22 कैरेट (प्रति दस ग्राम) ₹1,36,800
गिन्नी प्रति नग ₹1,11,200
चांदी तेजाबी ₹2,08,000
चांदी सिक्का ₹2,38,000

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पंजाब मंडी भाव

शहर / मंडी जिंस / वस्तु भाव / दर इकाई
खन्ना

 
राइसब्रान (खाद्य) ₹230
प्रति प्वाइंट
  राइसब्रान (अखाद्य) ₹225
प्रति क्विं.
  खल सरसों ₹3750
प्रति क्विं.
  DOC राइसब्रान बैच सफेद ₹2150
प्रति क्विं.
  DOC राइसब्रान कंटीन्यूअस ₹2150
प्रति क्विं.
  DOC सरसों ₹31,000
प्रति टन
  DOC सूरजमुखी ₹29,500
प्रति टन
  गेहूं ₹3000 – ₹3020
प्रति क्विं.
  आटा ₹1670 – ₹1680
50 किग्रा
  मैदा ₹1770 – ₹1780
50 किग्रा
  सूजी ₹1795 – ₹1800
50 किग्रा
  चोकर ₹1310
45 किग्रा
  चोकर ₹880
30 किग्रा
  मक्की बिहार ₹2700 – ₹2750
प्रति क्विं.
लुधियाना

 
राजमां चित्रा ₹11,000 – ₹13,500
प्रति क्विं.
  अरहर दाल ₹13,100 – ₹14,200
प्रति क्विं.
  उड़द साबुत ₹11,600 – ₹13,300
प्रति क्विं.
  उड़द धोया ₹12,100 – ₹13,600
प्रति क्विं.
  उड़द छिलका ₹11,600 – ₹13,100
प्रति क्विं.
  दाल मसूर ₹7700 – ₹11,500
प्रति क्विं.
  चना दाल ₹8850 – ₹9250
प्रति क्विं.
  एग्रो प्योर बेसन ₹3520
35 किग्रा
  काबली चना ₹8400 – ₹12,800
प्रति क्विं.
  मूंग साबुत ₹9500 – ₹11,000
प्रति क्विं.
  मूंग धोया ₹10,500 – ₹12,800
प्रति क्विं.
  चावल DB सेला ₹9800 – ₹9900
प्रति क्विं.
  चावल शरबती स्टीम ₹7600 – ₹7800
प्रति क्विं.
  चावल 1121 सेला ₹10,200 – ₹10,300
प्रति क्विं.
  तेल बिनौला ₹15,800
प्रति क्विं.
  चावल तेल ₹13,700
प्रति क्विं.
  सरसों तेल ₹18,000 – ₹18,050
प्रति क्विं.
  खल सरसों ₹3850 – ₹3950
प्रति क्विं.
  खल बिनौला ₹4300 – ₹4400
प्रति क्विं.
  DOC मूंगफली ₹36,500
प्रति टन / क्विं.
  किराना: जीरा ₹27,800 – ₹33,400
प्रति क्विं.
  किराना: धनिया ₹18,500 – ₹21,400
प्रति क्विं.
  किराना: हल्दी ₹23,500 – ₹27,500
प्रति क्विं.
  केसर कश्मीरी ₹260 – ₹270
प्रति ग्राम
अमृतसर

 
चावल बासमती (1121 नं.) स्टीम ₹11,000 – ₹11,200
प्रति क्विं.
  चावल बासमती (1121 नं.) सेला ₹10,200 – ₹10,300
प्रति क्विं.
  चावल शरबती सेला ₹6700 – ₹6800
प्रति क्विं.
  चावल शरबती स्टीम ₹7500 – ₹7600
प्रति क्विं.
  चावल (1509) सेला ₹8500 – ₹8700
प्रति क्विं.
  धान शरबती ₹3500 – ₹3600
प्रति क्विं.
  धान बासमती 1121 ₹5800 – ₹5900
प्रति क्विं.
  धान (1509) ₹4300 – ₹4400
प्रति क्विं.
  चावल PR-11 ₹6500 – ₹6700
प्रति क्विं.
  देशी चना ₹8500 – ₹8600
प्रति क्विं.
  चना दाल ₹8900 – ₹9200
प्रति क्विं.
  गुड़ देशी पंजाब ₹5900 – ₹6000
प्रति क्विं.
  शक्कर देशी ₹5650 – ₹5700
प्रति क्विं.
  बूरा खांड ₹5600 – ₹5700
प्रति क्विं.
जालंधर

 
गेहूं दड़ा ₹3025 – ₹3050
प्रति क्विं.
  चावल परमल कच्चा ₹4100 – ₹4200
प्रति क्विं.
  चावल परमल सेला ₹3900 – ₹4000
प्रति क्विं.
  मक्की बिहार ₹2850 – ₹2860
प्रति क्विं.
  मक्की यूपी ₹2680 – ₹2750
प्रति क्विं.
  दाल उड़द छिलका ₹11,700 – ₹13,100
प्रति क्विं.
  चना देशी ₹8700 – ₹8900
प्रति क्विं.
  दाल चना ₹9000 – ₹9400
प्रति क्विं.
  काबली चना ₹9400 – ₹13,500
प्रति क्विं.
  राजमां चित्रा पुणे ₹11,200 – ₹13,000
प्रति क्विं.
  राजमां चित्रा चीन ₹13,800 – ₹14,500
प्रति क्विं.
  राजमां शर्मिली ₹9800 – ₹10,100
प्रति क्विं.
  किराना: जीरा ₹27,400 – ₹31,500
प्रति क्विं.
  किराना: धनिया ₹17,800 – ₹22,800
प्रति क्विं.
  लालमिर्च गुंटूर (334 नं.) ₹17,500 – ₹18,500
प्रति क्विं.
  लालमिर्च तेजा ₹26,000 – ₹29,800
प्रति क्विं.
  हल्दी इरोड गट्टा ₹23,500 – ₹23,600
प्रति क्विं.
  हल्दी निजामाबाद ₹24,500 – ₹26,600
प्रति क्विं.
  काजू (320 नं.) ₹1020 – ₹1040
प्रति किलो
  काजू (210 नं.) ₹1080 – ₹1120
प्रति किलो
  काजू (240 नं.) ₹1050 – ₹1060
प्रति किलो
  काजू (180 नं.) ₹1170 – ₹1180
प्रति किलो
  मखाना ₹800 – ₹1300
प्रति किलो
  गोला ₹42,000 – ₹48,500
प्रति क्विं.
बठिंडा

 
रुई J-34 पंजाब ₹6750 – ₹6780
प्रति मन
  रुई J-34 हरियाणा ₹6730 – ₹6780
प्रति मन
  रुई J-34 राजस्थान ₹6750 – ₹6780
प्रति मन
  बिनौला ₹4700 – ₹4800
प्रति क्विं. / मन
  नरमा कपास नई ₹8700 – ₹9100
प्रति क्विं.
  बिनौला खल ₹4000 – ₹4050
प्रति क्विं.
  सरसों खल ₹3600 – ₹3650
प्रति क्विं.
  गेहूं चोकर ₹750
29 किलो
  गेहूं चोकर ₹1400
50 किलो

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