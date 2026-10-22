Punjab Mandi Rates Today: आटा-दाल के भाव स्थिर, सराफा बाजार में सोना-चांदी के दाम गिरे, खरीदारों के खिले चेहरे
सर्राफा बाजार में सोना और चांदी के भाव लुढ़क गए हैं, जिससे ग्राहकों को खरीदारी में बड़ी राहत मिली है।
HighLights
सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज।
24 कैरेट सोना ₹1,45,700 प्रति दस ग्राम पर कारोबार।
पंजाब की मंडियों में खाद्य तेल, दालों के भाव स्थिर।
डिजिटल डेस्क, लुधियाना। त्योहारी और शादियों के सीजन के बीच सर्राफा बाजार से आम जनता के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ग्राहकों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। सर्राफा बाजार के आंकड़ों के अनुसार, बहुमूल्य धातुओं के दामों में आई इस सुस्ती से अब आभूषण खरीदना थोड़ा सुलभ हो गया है।
बाजार भाव पर नजर डालें तो 24 कैरेट सोना प्रति दस ग्राम 1,45,700 रुपये और चांदी का सिक्का 2,38,000 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। दूसरी ओर, पंजाब की विभिन्न मंडियों जैसे अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और खन्ना में भी खाद्य तेलों, दालों, किराना और अन्य जिंसों के भाव में मिला-जुला रुख बना हुआ है।
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सोने और चांदी के भाव
|धातु / वस्तु
|विवरण / प्रकार
|भाव (रुपये में)
|सोना
|24 कैरेट (प्रति दस ग्राम)
|₹1,45,700
|सोना
|स्टैंडर्ड (प्रति दस ग्राम)
|₹1,46,500
|आभूषण
|22 कैरेट (प्रति दस ग्राम)
|₹1,36,800
|गिन्नी
|प्रति नग
|₹1,11,200
|चांदी
|तेजाबी
|₹2,08,000
|चांदी
|सिक्का
|₹2,38,000
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पंजाब मंडी भाव
|शहर / मंडी
|जिंस / वस्तु
|भाव / दर
|इकाई
|
खन्ना
|राइसब्रान (खाद्य)
|₹230
|
प्रति प्वाइंट
|राइसब्रान (अखाद्य)
|₹225
|
प्रति क्विं.
|खल सरसों
|₹3750
|
प्रति क्विं.
|DOC राइसब्रान बैच सफेद
|₹2150
|
प्रति क्विं.
|DOC राइसब्रान कंटीन्यूअस
|₹2150
|
प्रति क्विं.
|DOC सरसों
|₹31,000
|
प्रति टन
|DOC सूरजमुखी
|₹29,500
|
प्रति टन
|गेहूं
|₹3000 – ₹3020
|
प्रति क्विं.
|आटा
|₹1670 – ₹1680
|
50 किग्रा
|मैदा
|₹1770 – ₹1780
|
50 किग्रा
|सूजी
|₹1795 – ₹1800
|
50 किग्रा
|चोकर
|₹1310
|
45 किग्रा
|चोकर
|₹880
|
30 किग्रा
|मक्की बिहार
|₹2700 – ₹2750
|
प्रति क्विं.
|
लुधियाना
|राजमां चित्रा
|₹11,000 – ₹13,500
|
प्रति क्विं.
|अरहर दाल
|₹13,100 – ₹14,200
|
प्रति क्विं.
|उड़द साबुत
|₹11,600 – ₹13,300
|
प्रति क्विं.
|उड़द धोया
|₹12,100 – ₹13,600
|
प्रति क्विं.
|उड़द छिलका
|₹11,600 – ₹13,100
|
प्रति क्विं.
|दाल मसूर
|₹7700 – ₹11,500
|
प्रति क्विं.
|चना दाल
|₹8850 – ₹9250
|
प्रति क्विं.
|एग्रो प्योर बेसन
|₹3520
|
35 किग्रा
|काबली चना
|₹8400 – ₹12,800
|
प्रति क्विं.
|मूंग साबुत
|₹9500 – ₹11,000
|
प्रति क्विं.
|मूंग धोया
|₹10,500 – ₹12,800
|
प्रति क्विं.
|चावल DB सेला
|₹9800 – ₹9900
|
प्रति क्विं.
|चावल शरबती स्टीम
|₹7600 – ₹7800
|
प्रति क्विं.
|चावल 1121 सेला
|₹10,200 – ₹10,300
|
प्रति क्विं.
|तेल बिनौला
|₹15,800
|
प्रति क्विं.
|चावल तेल
|₹13,700
|
प्रति क्विं.
|सरसों तेल
|₹18,000 – ₹18,050
|
प्रति क्विं.
|खल सरसों
|₹3850 – ₹3950
|
प्रति क्विं.
|खल बिनौला
|₹4300 – ₹4400
|
प्रति क्विं.
|DOC मूंगफली
|₹36,500
|
प्रति टन / क्विं.
|किराना: जीरा
|₹27,800 – ₹33,400
|
प्रति क्विं.
|किराना: धनिया
|₹18,500 – ₹21,400
|
प्रति क्विं.
|किराना: हल्दी
|₹23,500 – ₹27,500
|
प्रति क्विं.
|केसर कश्मीरी
|₹260 – ₹270
|
प्रति ग्राम
|
अमृतसर
|चावल बासमती (1121 नं.) स्टीम
|₹11,000 – ₹11,200
|
प्रति क्विं.
|चावल बासमती (1121 नं.) सेला
|₹10,200 – ₹10,300
|
प्रति क्विं.
|चावल शरबती सेला
|₹6700 – ₹6800
|
प्रति क्विं.
|चावल शरबती स्टीम
|₹7500 – ₹7600
|
प्रति क्विं.
|चावल (1509) सेला
|₹8500 – ₹8700
|
प्रति क्विं.
|धान शरबती
|₹3500 – ₹3600
|
प्रति क्विं.
|धान बासमती 1121
|₹5800 – ₹5900
|
प्रति क्विं.
|धान (1509)
|₹4300 – ₹4400
|
प्रति क्विं.
|चावल PR-11
|₹6500 – ₹6700
|
प्रति क्विं.
|देशी चना
|₹8500 – ₹8600
|
प्रति क्विं.
|चना दाल
|₹8900 – ₹9200
|
प्रति क्विं.
|गुड़ देशी पंजाब
|₹5900 – ₹6000
|
प्रति क्विं.
|शक्कर देशी
|₹5650 – ₹5700
|
प्रति क्विं.
|बूरा खांड
|₹5600 – ₹5700
|
प्रति क्विं.
|
जालंधर
|गेहूं दड़ा
|₹3025 – ₹3050
|
प्रति क्विं.
|चावल परमल कच्चा
|₹4100 – ₹4200
|
प्रति क्विं.
|चावल परमल सेला
|₹3900 – ₹4000
|
प्रति क्विं.
|मक्की बिहार
|₹2850 – ₹2860
|
प्रति क्विं.
|मक्की यूपी
|₹2680 – ₹2750
|
प्रति क्विं.
|दाल उड़द छिलका
|₹11,700 – ₹13,100
|
प्रति क्विं.
|चना देशी
|₹8700 – ₹8900
|
प्रति क्विं.
|दाल चना
|₹9000 – ₹9400
|
प्रति क्विं.
|काबली चना
|₹9400 – ₹13,500
|
प्रति क्विं.
|राजमां चित्रा पुणे
|₹11,200 – ₹13,000
|
प्रति क्विं.
|राजमां चित्रा चीन
|₹13,800 – ₹14,500
|
प्रति क्विं.
|राजमां शर्मिली
|₹9800 – ₹10,100
|
प्रति क्विं.
|किराना: जीरा
|₹27,400 – ₹31,500
|
प्रति क्विं.
|किराना: धनिया
|₹17,800 – ₹22,800
|
प्रति क्विं.
|लालमिर्च गुंटूर (334 नं.)
|₹17,500 – ₹18,500
|
प्रति क्विं.
|लालमिर्च तेजा
|₹26,000 – ₹29,800
|
प्रति क्विं.
|हल्दी इरोड गट्टा
|₹23,500 – ₹23,600
|
प्रति क्विं.
|हल्दी निजामाबाद
|₹24,500 – ₹26,600
|
प्रति क्विं.
|काजू (320 नं.)
|₹1020 – ₹1040
|
प्रति किलो
|काजू (210 नं.)
|₹1080 – ₹1120
|
प्रति किलो
|काजू (240 नं.)
|₹1050 – ₹1060
|
प्रति किलो
|काजू (180 नं.)
|₹1170 – ₹1180
|
प्रति किलो
|मखाना
|₹800 – ₹1300
|
प्रति किलो
|गोला
|₹42,000 – ₹48,500
|
प्रति क्विं.
|
बठिंडा
|रुई J-34 पंजाब
|₹6750 – ₹6780
|
प्रति मन
|रुई J-34 हरियाणा
|₹6730 – ₹6780
|
प्रति मन
|रुई J-34 राजस्थान
|₹6750 – ₹6780
|
प्रति मन
|बिनौला
|₹4700 – ₹4800
|
प्रति क्विं. / मन
|नरमा कपास नई
|₹8700 – ₹9100
|
प्रति क्विं.
|बिनौला खल
|₹4000 – ₹4050
|
प्रति क्विं.
|सरसों खल
|₹3600 – ₹3650
|
प्रति क्विं.
|गेहूं चोकर
|₹750
|
29 किलो
|गेहूं चोकर
|₹1400
|
50 किलो
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