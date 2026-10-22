Punjab Mandi Rates Today: आटा-दाल के भाव स्थिर, सराफा बाजार में सोना-चांदी के दाम गिरे, खरीदारों के खिले चेहरे

खन्ना

राइसब्रान (खाद्य) ₹230 प्रति प्वाइंट

राइसब्रान (अखाद्य) ₹225 प्रति क्विं.

खल सरसों ₹3750 प्रति क्विं.

DOC राइसब्रान बैच सफेद ₹2150 प्रति क्विं.

DOC राइसब्रान कंटीन्यूअस ₹2150 प्रति क्विं.

DOC सरसों ₹31,000 प्रति टन

DOC सूरजमुखी ₹29,500 प्रति टन

गेहूं ₹3000 – ₹3020 प्रति क्विं.

आटा ₹1670 – ₹1680 50 किग्रा

मैदा ₹1770 – ₹1780 50 किग्रा

सूजी ₹1795 – ₹1800 50 किग्रा

चोकर ₹1310 45 किग्रा

चोकर ₹880 30 किग्रा

मक्की बिहार ₹2700 – ₹2750 प्रति क्विं.

लुधियाना

राजमां चित्रा ₹11,000 – ₹13,500 प्रति क्विं.

अरहर दाल ₹13,100 – ₹14,200 प्रति क्विं.

उड़द साबुत ₹11,600 – ₹13,300 प्रति क्विं.

उड़द धोया ₹12,100 – ₹13,600 प्रति क्विं.

उड़द छिलका ₹11,600 – ₹13,100 प्रति क्विं.

दाल मसूर ₹7700 – ₹11,500 प्रति क्विं.

चना दाल ₹8850 – ₹9250 प्रति क्विं.

एग्रो प्योर बेसन ₹3520 35 किग्रा

काबली चना ₹8400 – ₹12,800 प्रति क्विं.

मूंग साबुत ₹9500 – ₹11,000 प्रति क्विं.

मूंग धोया ₹10,500 – ₹12,800 प्रति क्विं.

चावल DB सेला ₹9800 – ₹9900 प्रति क्विं.

चावल शरबती स्टीम ₹7600 – ₹7800 प्रति क्विं.

चावल 1121 सेला ₹10,200 – ₹10,300 प्रति क्विं.

तेल बिनौला ₹15,800 प्रति क्विं.

चावल तेल ₹13,700 प्रति क्विं.

सरसों तेल ₹18,000 – ₹18,050 प्रति क्विं.

खल सरसों ₹3850 – ₹3950 प्रति क्विं.

खल बिनौला ₹4300 – ₹4400 प्रति क्विं.

DOC मूंगफली ₹36,500 प्रति टन / क्विं.

किराना: जीरा ₹27,800 – ₹33,400 प्रति क्विं.

किराना: धनिया ₹18,500 – ₹21,400 प्रति क्विं.

किराना: हल्दी ₹23,500 – ₹27,500 प्रति क्विं.

केसर कश्मीरी ₹260 – ₹270 प्रति ग्राम

अमृतसर

चावल बासमती (1121 नं.) स्टीम ₹11,000 – ₹11,200 प्रति क्विं.

चावल बासमती (1121 नं.) सेला ₹10,200 – ₹10,300 प्रति क्विं.

चावल शरबती सेला ₹6700 – ₹6800 प्रति क्विं.

चावल शरबती स्टीम ₹7500 – ₹7600 प्रति क्विं.

चावल (1509) सेला ₹8500 – ₹8700 प्रति क्विं.

धान शरबती ₹3500 – ₹3600 प्रति क्विं.

धान बासमती 1121 ₹5800 – ₹5900 प्रति क्विं.

धान (1509) ₹4300 – ₹4400 प्रति क्विं.

चावल PR-11 ₹6500 – ₹6700 प्रति क्विं.

देशी चना ₹8500 – ₹8600 प्रति क्विं.

चना दाल ₹8900 – ₹9200 प्रति क्विं.

गुड़ देशी पंजाब ₹5900 – ₹6000 प्रति क्विं.

शक्कर देशी ₹5650 – ₹5700 प्रति क्विं.

बूरा खांड ₹5600 – ₹5700 प्रति क्विं.

जालंधर

गेहूं दड़ा ₹3025 – ₹3050 प्रति क्विं.

चावल परमल कच्चा ₹4100 – ₹4200 प्रति क्विं.

चावल परमल सेला ₹3900 – ₹4000 प्रति क्विं.

मक्की बिहार ₹2850 – ₹2860 प्रति क्विं.

मक्की यूपी ₹2680 – ₹2750 प्रति क्विं.

दाल उड़द छिलका ₹11,700 – ₹13,100 प्रति क्विं.

चना देशी ₹8700 – ₹8900 प्रति क्विं.

दाल चना ₹9000 – ₹9400 प्रति क्विं.

काबली चना ₹9400 – ₹13,500 प्रति क्विं.

राजमां चित्रा पुणे ₹11,200 – ₹13,000 प्रति क्विं.

राजमां चित्रा चीन ₹13,800 – ₹14,500 प्रति क्विं.

राजमां शर्मिली ₹9800 – ₹10,100 प्रति क्विं.

किराना: जीरा ₹27,400 – ₹31,500 प्रति क्विं.

किराना: धनिया ₹17,800 – ₹22,800 प्रति क्विं.

लालमिर्च गुंटूर (334 नं.) ₹17,500 – ₹18,500 प्रति क्विं.

लालमिर्च तेजा ₹26,000 – ₹29,800 प्रति क्विं.

हल्दी इरोड गट्टा ₹23,500 – ₹23,600 प्रति क्विं.

हल्दी निजामाबाद ₹24,500 – ₹26,600 प्रति क्विं.

काजू (320 नं.) ₹1020 – ₹1040 प्रति किलो

काजू (210 नं.) ₹1080 – ₹1120 प्रति किलो

काजू (240 नं.) ₹1050 – ₹1060 प्रति किलो

काजू (180 नं.) ₹1170 – ₹1180 प्रति किलो

मखाना ₹800 – ₹1300 प्रति किलो

गोला ₹42,000 – ₹48,500 प्रति क्विं.

बठिंडा

रुई J-34 पंजाब ₹6750 – ₹6780 प्रति मन

रुई J-34 हरियाणा ₹6730 – ₹6780 प्रति मन

रुई J-34 राजस्थान ₹6750 – ₹6780 प्रति मन

बिनौला ₹4700 – ₹4800 प्रति क्विं. / मन

नरमा कपास नई ₹8700 – ₹9100 प्रति क्विं.

बिनौला खल ₹4000 – ₹4050 प्रति क्विं.

सरसों खल ₹3600 – ₹3650 प्रति क्विं.

गेहूं चोकर ₹750 29 किलो