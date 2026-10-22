भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास काउंटर इंटेलिजेंस की कार्रवाई, अमृतसर में 70 करोड़ की हेरोइन जब्त; 4 तस्कर दबोचे

जागरण संवाददाता, अमृतसर। काउंटर इंटेलिजेंस (सीआइ) अमृतसर ने नशा तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार आरोपितों को दस किलो हेरोइन समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपित विदेश में बैठे तस्करों के निर्देश पर हेरोइन की खेप प्राप्त कर उसे आगे सप्लाई करते थे। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और काले रंग का होंडा एक्टिवा स्कूटर भी जब्त किया है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान हरगोबिंद एवेन्यू निवासी सुखराज सिंह, खंडवाला निवासी अजीतपाल सिंह उर्फ मोटा, जवाहर नगर निवासी अनमोलप्रीत सिंह और गांव चोगावां निवासी रोबिन गिल के रूप में हुई है। चारों अमृतसरके रहने वाले हैं।