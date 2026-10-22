किडनी रैकेट की सरगना जमानत लेकर फरार, चंडीगढ़ कोर्ट से वारंट जारी; जमानती पर भी कार्रवाई की तैयारी



जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पीजीआई में वर्ष 2019 में सामने आए किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट की मुख्य आरोपित मणिपुर निवासी एबम देवी के खिलाफ जिला अदालत ने फिर गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं।

पिछले सप्ताह मामले की सुनवाई के दौरान वह अदालत में पेश नहीं हुई। इसके बाद अदालत ने उसे जमानत देने वाले व्यक्ति को नोटिस जारी किया है। अदालत अब जमानतदार के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी में है।

पुलिस ने एबम देवी को सात साल पहले गिरफ्तार किया था। पिछले साल उसे जमानत मिली, लेकिन इसके बाद से वह अदालत में पेश नहीं हुई। उसे कई बार समन भेजे गए, फिर भी वह सुनवाई में शामिल नहीं हुई।