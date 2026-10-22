लुधियाना में प्रसव के बाद महिला की मौत, परिवार ने किया हंगामा; अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप

संवाद सूत्र, लुधियाना। लुधियाना के ग्यासपुरा चौक स्थित एक निजी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत पर स्वजनों ने विरोध प्रदर्शन किया। मृतका खुशबू देवी के परिजनों ने आरोप लगाया कि सामान्य प्रसव के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी, लेकिन समय रहते उचित उपचार नहीं दिया गया। हालत गंभीर होने पर उसे दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया, जहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया। स्वजनों की ओर से पहुंचे राज सिंह के साथ डॉक्टर की ओर से कथित तौर पर धक्कामुक्की करने का आरोप भी लगाया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना डिवीजन नंबर छह की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

परिजनों के अनुसार खुशबू देवी को 21 अक्टूबर को प्रसव के लिए ग्यासपुरा चौक स्थित निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उसी दिन दोपहर 3 बजकर 19 मिनट पर उसने सामान्य प्रसव के दौरान बच्ची को जन्म दिया। परिवार का कहना है कि शुरुआत में अस्पताल की ओर से मां और नवजात बच्ची की हालत ठीक बताई गई थी।

महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ रोष जताया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उनका कहना है कि प्रसव वाले कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच करवाई जाए, ताकि पता चल सके कि प्रसव के समय कौन-कौन से चिकित्साकर्मी मौजूद थे। थाना डिवीजन नंबर छह के एसएचओ प्रमोद राज ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद मृतका का शव परिजनों को सौंपा जाएगा।