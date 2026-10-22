त्यौहारों के बीच अमृतसर में BIS का एक्शन, हॉलमार्किंग में खामी मिलने पर तकरीबन 70 लाख का सोना जब्त

जागरण संवाददाता, अमृतसर। त्यौहारों के सीजन के बीच भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की जम्मू एवं कश्मीर शाखा की टीम ने छेहरटा के प्रताप बाजार स्थित एक आभूषण प्रतिष्ठान पर कार्रवाई करते हुए 95 सोने के आभूषण जब्त किए हैं। इनका कुल वजन 467.44 ग्राम है। जिनकी वेल्यू तकरीबन 70 लाख रुपए के करीब है।

जांच के दौरान 91 आभूषणों पर मानकों के अनुरूप हाॅलमार्किंग नहीं मिली, जबकि चार आभूषणों पर निर्धारित बीआइएस हाॅलमार्क नहीं था। बीआइएस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार हॉलमार्किंग की उल्लंघन की सूचना मिलने के बाद प्रतिष्ठान पर तलाशी और जब्त करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान बिक्री के लिए रखे सोने के आभूषणों की जांच की गई।