Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब में प्रॉपर्टी खरीदना हुआ और महंगा, EDC-CLU में 100% तक बढ़ोतरी; इस तारीख से नया रेट लागू

    By Varinder Rana Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:48 AM (IST)

    पंजाब सरकार ने जमीनों पर लगने वाले सीएलयू, ईडीसी और लाइसेंस फीस में भारी बढ़ोत्तरी की है, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। नए रेट 4 जून, 2025 से लागू होंगे और पुराने चार्ज पर बकाया राशि भी वसूल की जाएगी। लुधियाना में ईडीसी चार्ज 686 रुपये प्रति गज से बढ़कर 1047 रुपये प्रति गज हो गया है। इस फैसले से निगम अधिकारियों में हड़कंप है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पंजाब सरकार का झटका, ईसीडी चार्ज में दो गुणा से ज्यादा बढ़ोतरी (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब सरकार ने निकाय विभाग ने सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर चेंज आफ लैंड यूज (सीएलयू), एक्सट्रर्नल डेवलपमेंट चार्ज (ईडीसी), लाइसेंस-परमिशन फीस में लगभग दो गुणा बढ़ौतरी कर दी है।

    सबसे रोचक बात है कि नए रेट को चार जून 2025 से लागू किया गया है। इसलिए चार जून के बाद जितनी भी प्रोजेक्ट में यह पुराने चार्ज लिए गए है। उन्हें दोबारा नोटिस जारी कर नए रेट के हिसाब से बकाया पैसा वसूल किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके लिए सभी निगम व नगर काउंसिल को 15 दिसंबर तक एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। इस नोटिफिकेशन के मिलने के बाद जहां निगम अधिकारियों में हड़कंप है कि आखिरकार पुराना पैसा कैसे वसूल किया जाएगा।

    गौरतलब है कि महानगर लुधियाना में कोर सिटी एरिया और नगर सुधार ट्रस्ट की योजनाओं को छोड़ अन्य जगह पर ईडीसी चार्ज देने पड़ते है। इस समय निगम 686 रुपये प्रति गज के हिसाब से ईडीसी चार्ज वसूल करना रहा है, लेकिन अब नए नोटिफिटेशन के अनुसार यह चार्ज 1047 रुपये प्रति गज हो गए है।

    उदाहरण के तौर पर समझे तो अगर किसी व्यक्ति के पास एक सौ गज का प्लाट है, तो उसे पहले 68600 रुपये ईडीसी चार्ज अदा करने पड़ते थे। अब व्यक्ति को 1 लाख 47 सौ रुपये अदा करने होंगे।

    उसे 36100 रुपये ज्यादा अदा करने पड़ेंगे। इसी तरह पहले कमर्शियल में ईडीसी चार्ज प्रति एकड़ 33.75 लाख रुपये थे, जोकि अब 89.69 लाख रुपये हो गए है। मैरिज पैलेस पर पहले ईटीडी चार्ज 7.69 लाख रुपये प्रति एकड़ से 20.43 लाख रुपये कर दिए गए है।

    सरकार की तरफ से जारी यह नए रेट लुधियाना शहर की सीमा के अंदर और सीमा से 15 किलोमीटर एरिया में लागू होंगे।

    क्लासिफिकेशन पुराने ईडीसी (लाख ₹) नए ईडीसी (लाख ₹)
    रिहायशी प्लाट 18 47.83
    रिहायशी ग्रुप हाउस 45 119.58
    कमर्शियल 33.75 89.69
    मैरिज पैलेस 7.69 20.43
    पेट्रोल पंप 18 47.83
    हस्पिटल, होटल 9 23.92
    इंस्टीट्यूशन 4.50 11.96
    गोदाम, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोर 4.13 10.97
    रिक्रेशनल 4.50 11.96