डिजिटल डेस्क, लुधियाना। पंजाब के पांच प्रमुख जिलों- अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और बठिंडा के बड़े अस्पतालों में बुधवार को मरीजों की बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए ओपीडी का संचालन किया जाएगा। इन अस्पतालों में विभिन्न चिकित्सा विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों की जांच कर उन्हें उचित चिकित्सीय परामर्श देंगे।

मरीजों की सुविधा के लिए अमृतसर में गुरु नानक देव अस्पताल, जालंधर में पिम्स, लुधियाना में डीएमसी, पटियाला में राजिंदरा अस्पताल और बठिंडा स्थित एम्स में विशेष प्रबंध किए गए हैं। अधिकांश चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी का समय सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक तय किया गया है, हालांकि कुछ संस्थानों में समय में हल्का अंतर हो सकता है।

अस्पताल प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि डॉक्टरों की व्यस्तता या इमरजेंसी ड्यूटी के कारण समय सारणी में कुछ बदलाव की संभावना भी हो सकती है। इसलिए मरीजों को सलाह दी जाती है कि वे अस्पताल जाने से पहले समय की पुष्टि अवश्य कर लें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

बुधवार ईएनटी डॉ. विशव यादव डॉ. रविंदर सिंह त्वचा रोग डॉ. डिंपल चोपड़ा डॉ. सीमा गोयल डॉ. ऋषू सरगल डॉ. रूपिंदर वालिया डॉ. शिवाली अग्रवाल डॉ. हरमीत सिंह लुधियाना: दयानंद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक