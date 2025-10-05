Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब में फिर बाढ़ का खतरा! अगले तीन दिन तक भारी बारिश की संभावना; बीबीएमबी बांधों से छोड़ने लगा पानी

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:08 AM (IST)

    मौसम विभाग ने पंजाब में तीन दिनों तक भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है साथ ही तेज हवाएं और ओलावृष्टि की भी आशंका जताई है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रावी और ब्यास नदियों में पानी छोड़ना शुरू कर दिया है जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने नदी किनारे के लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पंजाब में भारी बारिश का अलर्ट, बांधों से पानी छोड़ा गया। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण रविवार से पंजाब में तीन दिन भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। 40-50 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलने और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उधर, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) ने हिमाचल प्रदेश और जम्मू में भी भारी वर्षा के अलर्ट के चलते बांधों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए रावी व ब्यास दरिया में पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। वर्षा व बांधों से छोड़े जा रहे पानी के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है।

    ब्यास व रावी दरिया से सटे जिलों के प्रशासन ने भी लोगों को सजग रहने और दरिया के आसपास न जाने की अपील की है। मौसम केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार आठ अक्टूबर से मौसम साफ होने की उम्मीद है।

    आरएसडी से 33,000 व पौंग बांध से 7,422 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पठानकोट के शाहपुरकंडी स्थित रणजीत सागर बांध (आरएसडी) से दो दिनों से 36,000 हजार क्यूसेक पानी रावी दरिया में छोड़ा जा रहा था। शनिवार को यहां से 33,000 क्यूसेक पानी ही छोड़ा गया।

    इसका मुख्य कारण बांध के कैचमेंट क्षेत्र में वर्षा नहीं होना है। होशियारपुर के तलवाड़ा स्थित पौंग बांध से बीबीएमबी ने शनिवार को 50,000 क्यूसेक पानी ब्यास में छोड़ने की घोषणा की थी, लेकिन 7,422 क्यूसेक ही छोड़ा गया।

    हिमाचल में शनिवार को वर्षा न होने से कम पानी छोड़ा गया। बीबीएमबी के अधिकारियों का कहना है कि अगर अगले तीन दिन बांधों के कैचमेंट क्षेत्र में वर्षा होती है तो यहां से पानी और छोड़ा जाएगा। इस संबंध में संबंधित जिलों के अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है।