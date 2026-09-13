पंजाब भाजपा महिला मोर्चा की नई कार्यकारिणी घोषित, लुधियाना की 4 नेत्रियों को राज्य स्तर पर मिली जिम्मेदारी
पंजाब भाजपा महिला मोर्चा की नई कार्यकारिणी में लुधियाना की चार नेत्रियों को जिम्मेदारी मिली है। शीनू चुग महामंत्री, कनिका जिंदल और राशि अग्रवाल उपाध्यक्ष बनाई गई हैं।
HighLights
लुधियाना की चार नेत्रियों को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिली।
शीनू चुग बनीं प्रदेश महामंत्री, कनिका-राशि उपाध्यक्ष नियुक्त।
विधानसभा चुनाव 2027 के लिए संगठन मजबूत करने पर जोर।
विजय मौर्य, लुधियाना। पंजाब भाजपा महिला मोर्चा की नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है। इसमें लुधियाना की चार भाजपा नेत्रियों को प्रदेश स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। लुधियाना भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रह चुकीं शीनू चुग को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। वहीं कनिका जिंदल और राशि अग्रवाल को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। लीना टपरिया को आमंत्रित सदस्य बनाया गया है।
लुधियाना की चार नेत्रियों को एक साथ प्रदेश संगठन में जिम्मेदारी मिलने को शहर के भाजपा संगठन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे लुधियाना में महिला मोर्चा की गतिविधियों को और गति मिलने की उम्मीद है। पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में जुटी है।
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चार नेत्रियों को मिली प्रदेश में जिम्मेदारी
नई कार्यकारिणी में शीनू चुग को प्रदेश महामंत्री, कनिका जिंदल और राशि अग्रवाल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं लीना टपरिया को आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्रदेश स्तर पर चार पद मिलने से लुधियाना की महिला कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है।
भाजपा नेताओं का मानना है कि महिला मोर्चा के माध्यम से संगठन की पहुंच महिलाओं तक और मजबूत की जा सकती है। नए महिला कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने के साथ ही केंद्र और राज्य से जुड़े मुद्दों को घर-घर तक पहुंचाने में महिला मोर्चा की भूमिका अहम हो सकती है।
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2027 के चुनाव पर संगठन का फोकस
भाजपा वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन को सक्रिय करने में जुटी है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने के साथ महिला मतदाताओं तक पहुंच मजबूत करने की रणनीति पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में महिला मोर्चा में प्रदेश स्तर पर लुधियाना की चार नेत्रियों को जिम्मेदारी मिलना संगठन के लिए अहम माना जा रहा है।
स्थानीय भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी। नवनियुक्त नेत्रियों ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति बेहतर बनाने के लिए काम करने की बात कही है।
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