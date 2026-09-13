पंजाब भाजपा महिला मोर्चा की नई कार्यकारिणी घोषित, लुधियाना की 4 नेत्रियों को राज्य स्तर पर मिली जिम्मेदारी

विजय मौर्य, लुधियाना। पंजाब भाजपा महिला मोर्चा की नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है। इसमें लुधियाना की चार भाजपा नेत्रियों को प्रदेश स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। लुधियाना भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रह चुकीं शीनू चुग को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। वहीं कनिका जिंदल और राशि अग्रवाल को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। लीना टपरिया को आमंत्रित सदस्य बनाया गया है।

लुधियाना की चार नेत्रियों को एक साथ प्रदेश संगठन में जिम्मेदारी मिलने को शहर के भाजपा संगठन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे लुधियाना में महिला मोर्चा की गतिविधियों को और गति मिलने की उम्मीद है। पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में जुटी है।

भाजपा नेताओं का मानना है कि महिला मोर्चा के माध्यम से संगठन की पहुंच महिलाओं तक और मजबूत की जा सकती है। नए महिला कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने के साथ ही केंद्र और राज्य से जुड़े मुद्दों को घर-घर तक पहुंचाने में महिला मोर्चा की भूमिका अहम हो सकती है।