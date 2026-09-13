श्री हरिमंदिर साहिब के पास 5 साल का बच्चा जमीन पर गिरा तो मचा बवाल, श्रद्धालु भिड़े; मारपीट में तीन लोग घायल

जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री हरि मंदिर साहिब के पास रविवार सुबह पांच साल के बच्चे के जमीन पर गिरने को लेकर श्रद्धालुओं के बीच विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि एक व्यक्ति ने बच्चे को उठाए हुए श्रद्धालु को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद बच्चे के परिवार के सदस्यों ने थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट कर दी।

घटना में तीन लोगों के घायल होने की जानकारी है। हालांकि, मामले को लेकर अभी तक किसी पक्ष ने पुलिस को शिकायत नहीं दी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविवार सुबह जलियांवाला बाग से पहले विरासत मार्ग पर काफी संख्या में श्रद्धालु आवाजाही कर रहे थे। इसी दौरान एक श्रद्धालु पांच साल के बच्चे को गोद में उठाकर ले जा रहा था। तभी वहां से गुजर रहे दूसरे श्रद्धालु की टक्कर लगने से बच्चा जमीन पर गिर गया।