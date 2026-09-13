अमृतसर में मंत्री हरभजन सिंह ETO की रिहायश का कर्मचारियों ने किया घेराव, OPS समेत कई मांगों पर प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब सरकार से अपनी मांगें लागू करवाने के लिए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में कर्मचारियों ने शुक्रवार को न्यू अमृतसर स्थित कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ की रिहायश का घेराव कर दिया। बड़ी संख्या में कर्मचारी और पेंशनर रिहायश के बाहर बैठकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं।

कर्मचारी संगठन महंगाई भत्ते के साथ पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और अन्य मांगों को लागू करवाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार की ओर से कई बार आश्वासन दिए गए, लेकिन अभी तक मांगों को लागू करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसी कारण कर्मचारियों ने अपना संघर्ष जारी रखने का फैसला किया है।