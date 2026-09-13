ट्रैक्टर पर वैष्णो देवी से UP लौट रहे थे तीन श्रद्धालु, जालंधर के भोगपुर में अज्ञात वाहन ने मारी; दो की मौत

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भोगपुर की दाना मंडी के सामने रविवार देर रात हुए सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों माता वैष्णो देवी के दर्शन कर ट्रैक्टर पर सवार होकर सहारनपुर लौट रहे थे।

इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उनके ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मडगार्ड पर बैठे दोनों श्रद्धालु उछलकर सड़क पर जा गिरे। दोनों के सिर में गंभीर चोटें आईं। मृतकों की पहचान बृज मोहन पुत्र राम कला शर्मा निवासी पुआरका, थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर और महिपाल पुत्र नकली निवासी सदारपुरा, थाना गंगू, जिला सहारनपुर के रूप में हुई है। दोनों के शव जालंधर सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। पुलिस ने उनके स्वजनों को हादसे की सूचना दे दी है।

उनके साथ मौजूद तीसरे व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों मृतकों के सिर पर गंभीर चोट लगी थी और काफी खून बह गया था। टक्कर के बाद दोनों ट्रैक्टर से उछलकर सीधे सड़क पर जा गिरे।