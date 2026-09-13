पंजाब में बिजली संकट के बीच बड़ी राहत, राजपुरा का 700 मेगावाट यूनिट चालू; मांग 16 हजार MW के पार

जागरण संवाददाता, पटियाला। बिजली संकट के दौर में पावरकॉम को आज रविवार सुबह ही राहत मिली। राज्य में प्राइवेट सेक्टर के राजपुरा थर्मल प्लांट का बंद एक यूनिट रविवार सुबह चालू हो गया और इसने पावर जेनरेशन भी शुरू कर दी है। यह यूनिट 700 मेगावाट क्षमता का है।

दूसरी ओर राज्य के दूसरे प्राइवेट थर्मल प्लांट तलवंडी साबो का 660 मेगावाट क्षमता का एक यूनिट अभी भी बंद है। बहरहाल पावरकॉम अधिकारी इस यूनिट के आज रविवार सायं तक चलने का अनुमान लगा रहे हैं। साथ ही चूंकि आज दोपहर तक ही राज्य के विभिन्न शहरों में वर्षा हुई तो इससे भी बिजली की कमी में मांग में गिरावट आने का अनुमान है। यह पावरकॉम के लिए सहज स्थिति होगी। यह भी पढ़ें- लुधियाना में बाणा पहनकर घूम रहा था लुटेरा, असली निहंगों ने घेरकर कर दी धुनाई; Video हुआ वायरल 16601 MW पहुंची मांग पंजाब में बिजली की अधिकतम मांग आज रविवार दोपहर तक 16601 मेगावाट से ऊपर रही, जिसे पूरा करने के लिए पावरकॉम मुख्य तौर पर केंद्रीय पूल से मिलने वाली बिजली पर निर्भर रहा। इसे पूरा करने के लिए पावरकॉम का अपने सभी स्रोतों से बिजली उत्पादन 5032 मेगावाट रहा है जबकि पावरकॉम को केंद्रीय पूल से 11509 मेगावाट लेनी पड़ी है।