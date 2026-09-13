ट्रोलिंग से भड़कीं हरमन, पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा से रिश्ते पर बोलीं- घर तोड़ने वाली कहने से सच नहीं बदलेगा

अनुज शर्मा, चंडीगढ़। परमीश वर्मा और हरमन बराड़ के रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अब अभिनेत्री ने पहली बार ट्रोलिंग पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। हरमन ने इंटरनेट मीडिया पर साझा किए अपने संदेश में उन लोगों को जवाब दिया, जो उन्हें 'घर तोड़ने वाली' कहकर निशाना बना रहे हैं।

उन्होंने साफ कहा कि किसी को इस तरह का नाम देने से सच नहीं बदल जाता। हरमन ने यह भी दावा किया कि उनका रिश्ता कभी छिपा हुआ नहीं रहा और जिस पुरुष को उन्होंने चुना, वह उनके रिश्ते में आने से पहले ही कानूनी रूप से अलग हो चुका था।

उन्होंने अपने संदेश में बिना नाम लिए कहा कि उन्हें अपनी जिंदगी और अपने चुने हुए पुरुष पर गर्व है। साथ ही उन्होंने शरीर और चरित्र को लेकर की जा रही टिप्पणियों पर भी कड़ी आपत्ति जताई। हरमन ने ट्रोल पेज चलाने वालों और मीम बनाने वालों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

परमीश वर्मा और हरमन बराड़ के बीच नजदीकियों की चर्चा जुलाई-अगस्त 2026 में गाने 'देखी जा' में साथ काम करने के बाद शुरू हुई थी। इसके बाद दोनों की कई नजदीकी तस्वीरें और वीडियो सामने आए। अगस्त के आखिरी दिनों में परमीश ने हरमन के साथ तस्वीर साझा कर उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दी थी। इसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर इंटरनेट मीडिया पर चर्चाएं और ट्रोलिंग तेज हो गई थी।

बॉडी-शेमिंग (शरीर पर भद्दे कमेंट) करना और चरित्र पर हमले करना सिर्फ इसलिए सही नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि आप इसे "नैतिकता" का नाम देते हैं। भीड़ के साथ मिलकर की गई क्रूरता धर्म या अच्छाई नहीं बन जाती। मुझे उस औरत होने पर गर्व है जो मैं हूँ। मुझे उस पुरुष पर गर्व है जिसे मैंने चुना है। मैं कभी अंधेरे (सायों) में नहीं रही, और न ही मैं किसी गुप्त अफेयर का हिस्सा रही हूँ। मेरा रिश्ता पूरी तरह से सबके सामने रहा है, और हमने इसे खुलकर स्वीकार किया है। जिस पुरुष को मैंने चुना, वह पहले से ही कानूनी रूप से अलग हो चुका था और, किसी भी अन्य इंसान की तरह, उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है। पूरी इज़्ज़त के साथ, उसकी पूर्व साथी को भी वही अधिकार हासिल है।

सभी ट्रोल पेजों और मीम बनाने वालों के लिए: बेहतर होगा कि आप अपनी तैयारी कर लें। अब आगे आपको एक गंभीर कानूनी मदद की ज़रूरत पड़ने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आपके मीम्स इस लायक थे। मेरे संयम को मेरी अज्ञानता समझने की भूल मत करना।