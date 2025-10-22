लुधियाना सेंट्रल जेल से भागा कैदी, दरभंगा में गिरफ्तार; ट्रांजिट रिमांड पर लेने पहुंची पुलिस
लुधियाना सेंट्रल जेल से फरार हुए 23 वर्षीय कैदी राहुल को बिहार के दरभंगा में गिरफ्तार किया गया। वह चोरी के मामले में जेल में बंद था और बुधवार रात अपनी बैरक से गायब हो गया था। पुलिस ने जेल में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन वह नहीं मिला। राहुल का परिवार बिहार से है और बिहार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। लुधियाना पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लाएगी।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। ताजपुर रोड स्थित सेंट्रल जेल से पिछले बुधवार को भागे कैदी 23 वर्षीय राहुल को सोमवार को बिहार के दरभंगा में गिरफ्तार किया। लुधियाना पुलिस की एक टीम उसे ट्रांजिट रिमांड पर लाने के लिए मंगलवार को दरभंगा पहुंची।
उसके आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि वह जेल से कैसे भागा और उसकी मदद किसने की।जेल अधिकारियों के अनुसार राहुल 2024 में चोरी के एक मामले में लुधियाना सेंट्रल जेल में बंद था।
बुधवार रात करीब नौ बजे वह अपनी बैरक से गायब पाया गया। प्रारंभ में जेल अधिकारियों ने उसे अपने स्तर पर खोजने का प्रयास किया लेकिन वे असफल रहे। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। लगभग 100 पुलिसकर्मियों ने 90 एकड़ में फैली जेल में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।
एडीसीपी 4 वैभव सहगल ने बताया कि राहुल का परिवार बिहार से है और पुलिस पहले से ही इस मामले की जांच कर रही थी। बिहार पुलिस को राहुल के बारे में पहले ही सूचना मिल चुकी थी, जिसके बाद उसे सोमवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम बिहार के दरभंगा पहुंच गई है और राहुल को ट्रांजिट रिमांड पर लुधियाना लाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।