लुधियाना सेंट्रल जेल से भागा कैदी, दरभंगा में गिरफ्तार; ट्रांजिट रिमांड पर लेने पहुंची पुलिस

जागरण संवाददाता, लुधियाना। ताजपुर रोड स्थित सेंट्रल जेल से पिछले बुधवार को भागे कैदी 23 वर्षीय राहुल को सोमवार को बिहार के दरभंगा में गिरफ्तार किया। लुधियाना पुलिस की एक टीम उसे ट्रांजिट रिमांड पर लाने के लिए मंगलवार को दरभंगा पहुंची।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उसके आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि वह जेल से कैसे भागा और उसकी मदद किसने की।जेल अधिकारियों के अनुसार राहुल 2024 में चोरी के एक मामले में लुधियाना सेंट्रल जेल में बंद था। बुधवार रात करीब नौ बजे वह अपनी बैरक से गायब पाया गया। प्रारंभ में जेल अधिकारियों ने उसे अपने स्तर पर खोजने का प्रयास किया लेकिन वे असफल रहे। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। लगभग 100 पुलिसकर्मियों ने 90 एकड़ में फैली जेल में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।