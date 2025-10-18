लुधियाना में विजिलेंस अधिकारी बन SDO और JE को किया अगवा, 7 लाख से अधिक वसूले; दो गिरफ्तार

संवाद सूत्र, मुल्लांपुर दाखा (लुधियाना)। पुलिस ने नकली विजिलेंस अधिकारी बन पावरकाम के एसडीओ और जेई को अगवा कर लाखों रुपये की वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के दो सदस्यों गुरविंदर सिंह और ब्रह्मप्रीत सिंह को पटियाला के सनौर स्थित अंबिका कालोनी से गिरफ्तार किया है। इनके दो साथियों पटियाला के रंजीन नगर निवासी अमनदीप सिंह और विनय अरोड़ा की तलाश की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपितों से दो इनोवा गाड़ियां, मोबाइल और नकली प्रेस कार्ड बरामद किए गए हैं।डीएसपी वरिंदर सिंह खोसा ने बताया कि पावरकाम के उपमंडल शहरी अड्डा दाखा के एसडीओ जसकिरणप्रीत सिंह ने शिकायत दी थी कि दो अज्ञात व्यक्ति जो खुद को विजिलेंस और एसटीएफ अधिकारी बता रहे थे, वे उनसे औद्योगिक कनेक्शन के नाम पर रिश्वत मांग रहे थे।