लुधियाना में विजिलेंस अधिकारी बन SDO और JE को किया अगवा, 7 लाख से अधिक वसूले; दो गिरफ्तार
लुधियाना में पुलिस ने नकली विजिलेंस अधिकारी बनकर पावरकॉम के एसडीओ और जेई का अपहरण कर लाखों रुपये वसूलने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि अन्य की तलाश जारी है। आरोपियों ने एसडीओ और जेई से 7,20,000 रुपये वसूले थे।
संवाद सूत्र, मुल्लांपुर दाखा (लुधियाना)। पुलिस ने नकली विजिलेंस अधिकारी बन पावरकाम के एसडीओ और जेई को अगवा कर लाखों रुपये की वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के दो सदस्यों गुरविंदर सिंह और ब्रह्मप्रीत सिंह को पटियाला के सनौर स्थित अंबिका कालोनी से गिरफ्तार किया है। इनके दो साथियों पटियाला के रंजीन नगर निवासी अमनदीप सिंह और विनय अरोड़ा की तलाश की जा रही है।
आरोपितों से दो इनोवा गाड़ियां, मोबाइल और नकली प्रेस कार्ड बरामद किए गए हैं।डीएसपी वरिंदर सिंह खोसा ने बताया कि पावरकाम के उपमंडल शहरी अड्डा दाखा के एसडीओ जसकिरणप्रीत सिंह ने शिकायत दी थी कि दो अज्ञात व्यक्ति जो खुद को विजिलेंस और एसटीएफ अधिकारी बता रहे थे, वे उनसे औद्योगिक कनेक्शन के नाम पर रिश्वत मांग रहे थे।
विरोध करने पर आरोपितों ने उन्हें और जेई परमिंदर सिंह को पहले कार्यालय में बंद कर दिया और फिर जबनर गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। इस दौरान उनसे ₹7,20,000 रुपये आरोपितों ने वसूले।
शिकायत के बाद दाखा की पुलिस टीम ने 17 अक्टूबर को पटियाला जिले के सनौर से दो आरोपितों को गिरफ्तार किया। आरोपितों के मोबाइल फोन की जांच में आरोपितों की कई तस्वीरें मिलीं, जिनमें वे पुलिस की वर्दी में खड़े नजर आ रहे थे। डीएसपी ने बताया कि फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है।
