हलवारा एयरपोर्ट पर तैनात फिरोजपुर के सीनियर कोन्स्टेबल का हार्ट अटैक से निधन, पोस्टमार्टम के बाद पुलिस परिवार को सौंपेगी शव

    By Harvinder Singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:37 PM (IST)

    फिरोजपुर के जीरा गांव के रहने वाले सीनियर कांस्टेबल बलजीत सिंह का हलवारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सुबह करीब 9:30 बजे उन्हें दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाने पर भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस कानूनी कार्यवाही कर रही है और पोस्टमार्टम के बाद शरीर परिवार को सौंपा जाएगा।

    ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से पुलिसकर्मी की मौत (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, जगराओं। फिरोजपुर के जीरा के गांव बम्ब निवासी सीनियर कांस्टेबल बलजीत सिंह का बुधवार सुबह हलवारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे अपने पीछे सात साल के बेटे और पत्नी को छोड़ गए हैं।

    इस संबंध में मृतक बलजीत सिंह के साथ ड्यूटी पर तैनात एएसआइ प्रेम सिंह ने बताया कि सुबह करीब 9.30 बजे बलजीत सिंह को ड्यूटी के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ा।

    उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मौत हो गई। सुधार थाना प्रभारी गुरदीप सिंह ने बताया कि पुलिस आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है। मृतक सीनियर कांस्टेबल बलजीत सिंह का पोस्टमार्टम कराने के बाद उनका पार्थिव शरीर सम्मान सहित स्वजन को सौंप दिया जाएगा।