लुधियाना में पुलिस की छापामारी, अलग-अलग जगहों से गांजा और हेरोइन के साथ चार को दबोचा

लुधियाना पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए एक महिला समेत चार लोगों को गांजा और हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। सलेम टाबरी पुलिस ने एक महिला को 250 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा जबकि हैबोवाल पुलिस ने एक व्यक्ति को 50 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। फोकल प्वाइंट पुलिस ने दो लोगों को 10 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा।

संवाद सूत्र, लुधियाना। पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए महिला समेत चार लोगों को गांजा और हेरोइन के साथ पकड़ा है। संबंधित थानों की पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ तीन केस दर्ज कर मामलों की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहले मामले में थाना सलेम टाबरी पुलिस ने 250 ग्राम गांजा के साथ महिला को पकड़ा। आरोपिता की पहचान दाना मंडी निवासी रेनू के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपिता को कोर्ट में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है। एएसआई जतिंदर कुमार ने बताया कि 6 अक्तूबर को वह पुलिस पार्टी समेत इलाके में चेकिंग कर रहे थे। जब वह जालंधर बाईपास पहुंचे तो सूचना मिली कि उक्त आरोपिता गांजा बेचती है, जोकि दाना मंडी स्थित अपनी झुग्गी में मौजूद है। फिर पुलिस ने छापेमारी कर आरोपिता को पकड़कर उक्त गांजा बरामद किया।

दूसरे मामले में थाना हैबोवाल पुलिस ने मोहल्ला दुर्गापुरी निवासी संदीप अरोड़ा को पकड़कर 50 ग्राम हेरोइन बरामद की। एएसआई सुखविंदर सिंह ने बताया कि वह पुलिस पार्टी समेत दुर्गापुरी स्थित 22 फुट्टा रोड पर मौजूद थे। तभी उनको उक्त आरोपित सामने से पैदल आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने आरोपित को शक के आधार पर पकड़कर तलाशी ली तो उसके उससे हेरोइन मिली।