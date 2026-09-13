लुधियाना से हावड़ा पहली बार रेल से पहुंचा पर्सिमोन, हिमाचल के किसानों को मिला देशभर के बाजारों तक नया रास्ता

मुनीश शर्मा, लुधियाना। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में पैदा होने वाला पर्सिमोन फल अब रेल के रास्ते देश के बड़े बाजारों तक पहुंचेगा। फिरोजपुर मंडल के बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट के प्रयासों से पहली बार लुधियाना से हावड़ा के लिए पर्सिमोन की रेल ढुलाई शुरू हुई है। अमृतसर-हावड़ा मेल के एसएलआर डिब्बे में लुधियाना रेलवे स्टेशन से 98 पैकेटों में 2600 किलोग्राम पर्सिमोन हावड़ा भेजा गया।

रेलवे के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू सहित ठंडे बागवानी क्षेत्रों में किसान अब पर्सिमोन की खेती की ओर बढ़ रहे हैं। कम लागत, बेहतर कीमत और घरेलू स्तर पर बढ़ती मांग के कारण किसानों को इस फल की खेती में अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। बदलती जलवायु के बीच इसे सेब की तुलना में अधिक अनुकूल फल भी माना जा रहा है।

पर्सिमोन को जापानी फल और अमरफल के नाम से भी जाना जाता है। यह विटामिन सी, रेशे और शरीर के लिए उपयोगी तत्वों से भरपूर कम कैलोरी वाला पौष्टिक फल है। देश के विभिन्न हिस्सों में इसकी मांग बढ़ने के साथ किसानों के लिए नए बाजार भी तैयार हो रहे हैं।

रेलवे आने वाले दिनों में पटना और गुवाहाटी जैसे अन्य प्रमुख शहरों तक भी इस फल की ढुलाई शुरू करने की तैयारी में है। इससे किसानों और व्यापारियों को अपने उत्पाद को दूर के बाजारों तक पहुंचाने का अतिरिक्त माध्यम मिलेगा।