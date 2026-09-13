पुलिस मुठभेड़ में दो गैंगस्टर ढेर, चंडीगढ़ से पीछा कर रही थी AGTF; लुधियाना में हुआ आमना-सामना

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना महानगर के आतमनगर चौकी के नजदीक रविवार दोपहर पुलिस और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मुठभेड़ में दो गैंगस्टरों की मौत हुई है। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों गैंगस्टरों के पीछे चंडीगढ़ से एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम लगी हुई थी। टीम उनका पीछा करते हुए लुधियाना पहुंची। आतमनगर चौकी के नजदीक दोनों का पुलिस टीम से आमना-सामना हो गया। इस दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों गैंगस्टरों के मारे जाने की सूचना है।