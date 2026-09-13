लुधियाना में बाणा पहनकर घूम रहा था लुटेरा, असली निहंगों ने घेरकर कर दी धुनाई; Video हुआ वायरल

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में निहंग बाणे की आड़ में लोगों से जबरदस्ती पैसे और सामान छीनने के आरोप में एक युवक को निहंगों ने पकड़कर पीट दिया। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो हा है।

आरोप है कि युवक अपने साथी के साथ सफेद रंग की एक्टिवा पर घूमता था और निहंग बाणा पहनकर लोगों को किरपान दिखाकर पैसे मांगता था। हालांकि, इस मामले में पुलिस शिकायत की जानकारी सामने नहीं आई है। बाबा कुलदीप सिंह और उनके साथियों ने एक्टिवा सवार दोनों युवकों को घेर लिया। इस दौरान एक युवक को पकड़ लिया गया और उसकी पिटाई की गई। बाबा कुलदीप सिंह के अनुसार, कुछ समय पहले निहंग बाणे में आए एक्टिवा सवार युवकों ने एक फोटोग्राफर को चलती गाड़ी में रोक लिया था।