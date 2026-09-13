लुधियाना में बाणा पहनकर घूम रहा था लुटेरा, असली निहंगों ने घेरकर कर दी धुनाई; Video हुआ वायरल
लुधियाना के ट्रांसपोर्ट नगर में निहंग बाणे की आड़ में लूटपाट और जबरन पैसे मांगने के आरोप में युवक को ...और पढ़ें
HighLights
निहंग बाणे की आड़ में युवक करता था लूटपाट।
असली निहंगों ने युवक को पकड़कर की धुनाई।
बाबा कुलदीप सिंह ने चेतावनी देकर युवक को छोड़ा।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में निहंग बाणे की आड़ में लोगों से जबरदस्ती पैसे और सामान छीनने के आरोप में एक युवक को निहंगों ने पकड़कर पीट दिया। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो हा है।
आरोप है कि युवक अपने साथी के साथ सफेद रंग की एक्टिवा पर घूमता था और निहंग बाणा पहनकर लोगों को किरपान दिखाकर पैसे मांगता था। हालांकि, इस मामले में पुलिस शिकायत की जानकारी सामने नहीं आई है।
बाबा कुलदीप सिंह और उनके साथियों ने एक्टिवा सवार दोनों युवकों को घेर लिया। इस दौरान एक युवक को पकड़ लिया गया और उसकी पिटाई की गई। बाबा कुलदीप सिंह के अनुसार, कुछ समय पहले निहंग बाणे में आए एक्टिवा सवार युवकों ने एक फोटोग्राफर को चलती गाड़ी में रोक लिया था।
इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और पैसे छीनने का प्रयास किया गया। युवक ने किरपान दिखाकर उससे पैसे मांगने की कोशिश भी की थी।
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दुकानों से सामान उठाने का आरोप
बाबा कुलदीप सिंह ने आरोप लगाया कि दोनों युवक निहंग बाणे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके मुताबिक, दोनों इलाके में घूमकर दुकानों के बाहर रखा सामान जबरदस्ती उठा ले जाते हैं। यहां तक कि दुकानों के बाहर रखी आटे की बोरियां भी उठाने का आरोप है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से निहंग समाज की छवि प्रभावित होती है।
उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि दोनों युवक दोबारा किसी से जबरदस्ती या लूटपाट का प्रयास करते हैं तो तत्काल इसकी सूचना दी जाए। पकड़े गए युवक के नशे का आदी होने का आरोप भी लगाया गया है।
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चेतावनी देकर दोनों युवकों को छोड़ा
बाबा कुलदीप सिंह ने कहा कि निहंग बाणा सेवा, धर्म की रक्षा और जरूरतमंदों की मदद के लिए है। इसका इस्तेमाल लोगों को डराने या जबरदस्ती पैसे वसूलने के लिए नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि दोनों युवकों को फिलहाल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि दोबारा ऐसी हरकत सामने आने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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