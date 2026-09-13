मोहाली के जीरकपुर में बाइक पर भाग रहे स्नैचर्स से भिड़ा युवक, टी-शर्ट पकड़ पीछे दौड़ा; दोनों को पकड़वाया

संवाद सहयोगी, जीरकपुर (मोहाली)। चंडीगढ़-अंबाला रोड पर सब्जी मंडी के निकट एक साहसी युवक ने मोबाइल फोन झपटने वाले दो स्नैचर्स का सामना किया। सुरेश कुमार ने बाइक पर सवार स्नैचर्स में से एक की टी-शर्ट पकड़ ली और चलती बाइक के साथ दौड़ता रहा।

कुछ दूरी पर एक तिपहिया वाहन के आने से दोनों बदमाश बाइक समेत गिर गए। इसके बाद राहगीरों ने उन्हें पकड़कर जीरकपुर पुलिस के हवाले कर दिया। सुरेश कुमार, जो प्रीत काॅलोनी का निवासी है, ने पुलिस को बताया कि वह घर से पैदल पटियाला चौक की ओर जा रहा था।

सब्जी मंडी के पास सड़क पार करते समय, दो युवक गलत दिशा से बाइक पर आए और पीछे बैठे युवक ने उसका नीला मोटोरोला मोटो जी-45 मोबाइल झपट लिया। सुरेश ने घबराने के बजाय तुरंत युवक की टी-शर्ट पकड़ ली। बाइक चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन सुरेश ने उसे पकड़कर दौड़ना जारी रखा।