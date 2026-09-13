जालंधर में 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत, शव के पास मिले नशे के टीके; भाजपा नेता ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के बस्ती शेख इलाके में रविवार को 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक का शव पानी वाली टंकी के पास पड़ा मिला। शव के पास नशे के टीके मिलने से प्रथम दृष्टया युवक की मौत नशे की अधिक मात्रा लेने से होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, पुलिस ने अभी मौत के कारण की पुष्टि नहीं की है।

थाना डिवीजन नंबर पांच की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण का पता चल सकेगा।

शीतल अंगुराल ने दावा किया कि उनके पास घटनास्थल की शुरुआती तस्वीरें मौजूद हैं, जिनमें नशे के टीके दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बस्ती दानिशमंदा और बस्ती शेख क्षेत्र में नशे की बिक्री खुलेआम हो रही है। उनका कहना था कि इलाके में नशे के कारोबार की जानकारी होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही।

निष्पक्ष जांच की मांग भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि घटनास्थल से कथित तौर पर सबूत हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि युवक की मौत नशे की अधिक मात्रा लेने से हुई है तो मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।