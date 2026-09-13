हरपाल चीमा के खिलाफ 15 सितंबर को कांग्रेस का प्रदर्शन, चन्नी बोले- मंत्री को बर्खास्त कर गिरफ्तार करें

रोहित कुमार, चंडीगढ़। गुलजार सिंह की मौत के मामले को लेकर पंजाब कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी सरकार पर दबाव बढ़ाने की तैयारी में है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर 15 सितंबर को होने वाले कांग्रेस के विरोध मार्च की जानकारी साझा की है।

कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने और मामले में उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। पार्टी का यह प्रदर्शन नए पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है।

चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से साझा किए गए कार्यक्रम के मुताबिक, 15 सितंबर को सुबह 11 बजे चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस पार्टी कार्यालय से विरोध मार्च निकाला जाएगा। यह मार्च आम आदमी पार्टी के मंत्री हरपाल सिंह चीमा के आवास की ओर जाएगा। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है।

कांग्रेस का कहना है कि गुलजार सिंह की दुखद मौत के मामले में हरपाल सिंह चीमा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी ने उनकी मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी के साथ तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई है। चन्नी के एक्स पोस्ट के बाद यह मुद्दा पंजाब कांग्रेस के राजनीतिक अभियान में प्रमुखता से सामने आया है।