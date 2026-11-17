संवाद सूत्र, श्री माछीवाड़ा साहिब। सड़क पर घायल पड़े एक राहगीर की मदद करना दूसरे लोगों के लिए भी मुसीबत बन गया। कोहाड़ा मार्ग पर गांव अढ़ियाना बस अड्डे के पास सड़क किनारे गिरे एक युवक की सहायता कर रहे लोगों पर एक यूनिवर्सिटी की तेज रफ्तार बस चढ़ गई।

हादसे में माछीवाड़ा साहिब निवासी प्रदीप नामक घायल हो गया, जबकि उसके दो अन्य साथियों ने भागकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार, प्रदीप माछीवाड़ा-कोहाड़ा रोड से गुजर रहा था। युवक को संभालने में जुटे राहगीर इसी दौरान उसने गांव अढ़ियाना बस अड्डे के पास एक युवक को सड़क किनारे गिरा हुआ देखा। मानवता दिखाते हुए उसने अपनी मोटरसाइकिल रोकी और युवक की मदद करने लगा। इस बीच कुछ अन्य लोग भी वहां रुक गए और युवक को संभालने में जुट गए।