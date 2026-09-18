88% नहरी जल से बढ़ा पंजाब का भूजल; सीएम बोले- अंडरग्राउंड पाइपलाइन से हर खेत तक पहुंचा पानी

विजय मौर्य, लुधियाना। पंजाब में कृषि सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने और गिरते जल स्तर को सुधारने के लिए चलाए गए अभियानों का अब असर धरातल पर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया कि राज्य में नहरी पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए राजबाहों के नवीनीकरण और भूमिगत पाइपलाइनों का जो मजबूत नेटवर्क तैयार किया गया है, उससे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। इसका सकारात्मक प्रभाव प्रदेश के भूजल स्तर पर भी देखने को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि वर्ष 2022 तक राज्य में महज 22 प्रतिशत नहरी पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए हो पाता था, जो अब बढ़कर रिकॉर्ड 88 प्रतिशत तक पहुंच गया है। जिन इलाकों और गांवों तक नहरी पानी पहुंचना नामुमकिन माना जाता था, वहां नई कच्ची कसियों की पहचान कर उन्हें दोबारा चालू किया गया है। जिन जगहों पर राजबाहा बनाना संभव नहीं था, वहां हजारों किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन बिछाकर अंतिम छोर पर स्थित खेतों तक पानी पहुंचाया गया है।