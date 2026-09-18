फेस्टिवल सीजन पर पंजाब के कर्मचारियों को राहत, डीए बढ़कर हुआ 50 प्रतिशत, आदेश जारी

रोहित कुमार, चंडीगढ़। फेस्टिवल सीजन शुरू होने से पहले पंजाब के सरकारी मुलाजिमों और पेंशनर्स को सरकार ने बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ कर्मचारी जत्थेबंदियों की चंडीगढ़ में हुई बैठक में लंबित महंगाई भत्ते (डीए) को लेकर सहमति बन गई। सरकार ने डीए में आठ प्रतिशत बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।

यह बढ़ोतरी चार-चार प्रतिशत की दो किस्तों में होगी। इसके बाद पंजाब के कर्मचारियों का डीए बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। खास बात यह है कि बढ़ा हुआ डीए इसी महीने के वेतन के साथ जारी किया जाएगा। फेस्टिवल सीजन से ठीक पहले हुए इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान के अलावा वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रधान एवं कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और कैबिनेट मंत्री डा. बलजीत कौर मौजूद रहे। कर्मचारी पक्ष की ओर से सांझा फ्रंट आफ पेंशनर्स, संयुक्त मुलाजिम मंच, पंजाब सचिवालय एसोसिएशन, पंजाब सिविल सचिवालय आफिसर्स एसोसिएशन (सेवानिवृत्त) सहित विभिन्न कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों के 12 प्रतिनिधियों को बैठक में बुलाया गया था।

जालंधर में नहीं बन पाई थी बात डीए और अन्य लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी संगठनों की ओर से आंदोलन किए जाने के दौरान जालंधर में मुख्यमंत्री भगवंत मान और कर्मचारी नेताओं के बीच बातचीत नहीं हो पाई थी। मुख्यमंत्री ने उस समय कहा था कि पहले कर्मचारी हड़ताल समाप्त करें, इसके बाद सरकार उनके साथ बातचीत करेगी। कर्मचारी नेता हड़ताल खत्म करने पर सहमत नहीं हुए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री बिना बातचीत किए वहां से चले गए थे।