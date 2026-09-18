अगले महीने आ सकती है पीएफ से पेंशन लेने वालों के लिए अच्छी खबर, अक्टूबर में सरकार की बैठक पर टिकी निगाहें

राजेश त्रिपाठी, मोगा। भविष्य निधि से पेंशन लेने वाले निजी संस्थाओं के पूर्वकर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ और केंद्र सरकार के बीच अगले महीने बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में पेंशन में वृद्धि को लेकर चर्चा की जाएगी।

भारतीय मजदूर संघ पंजाब के संगठन मंत्री निरंजन सिंह ने शुक्रवार को मोगा में बताया भारतीय मजदूर संघ ने इस मामले में न्यूनतम पेंशन 7500 और महंगाई भत्ता अतिरिक्त देने की मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखी है। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ता मिलने के बाद किसी भी कर्मचारी परिवार को 10 से 12000 के बीच पेंशन मिलने लगेगी। जो उनके परिवार चलाने के लिए पर्याप्त राशि मानी जा सकती है। इसके अलावा सभी पेंशन धारकों को आयुष्मान भारत योजना में स्वास्थ्य बीमा देने की भी मांग शामिल की गई है।